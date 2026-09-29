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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Campesino se encontró frente a frente con hipopótamo en Puerto Boyacá: “Mejor me retiro”

Campesino se encontró frente a frente con hipopótamo en Puerto Boyacá: “Mejor me retiro”

En el video se observa al animal, identificado por habitantes de la zona como “Pepe”, mientras permanece a poca distancia del campesino.

hipopótamo Puerto Boyacá.jpg
Hipopótamo avistado en Puerto Boyacá
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Un campesino vivió un encuentro inesperado con un hipopótamo en una zona rural de Puerto Boyacá, Santander, según el reporte que acompaña unas imágenes difundidas en redes sociales.

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En el material se observa al animal, identificado por habitantes de la zona como “Pepe”, mientras permanece a poca distancia del campesino. El hecho volvió a generar preocupación entre las comunidades del Magdalena Medio por la presencia de hipopótamos en diferentes sectores de esta región.

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Estos animales, considerados una especie invasora en Colombia, han ampliado su presencia en zonas cercanas a ríos, ciénagas y áreas rurales, lo que ha generado situaciones de riesgo para las comunidades que habitan o trabajan en estos territorios.

Ante un eventual avistamiento, la recomendación es no acercarse, no intentar alimentar o provocar al animal y mantener una distancia segura. También se debe informar a las autoridades ambientales para que puedan realizar el seguimiento correspondiente.

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El nuevo avistamiento vuelve a llamar la atención sobre el manejo y control de la población de hipopótamos en el Magdalena Medio.

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