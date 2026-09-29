Campesino se encontró frente a frente con hipopótamo en Puerto Boyacá: “Mejor me retiro”

Un campesino vivió un encuentro inesperado con un hipopótamo en una zona rural de Puerto Boyacá, Santander, según el reporte que acompaña unas imágenes difundidas en redes sociales.

En el material se observa al animal, identificado por habitantes de la zona como “Pepe”, mientras permanece a poca distancia del campesino. El hecho volvió a generar preocupación entre las comunidades del Magdalena Medio por la presencia de hipopótamos en diferentes sectores de esta región.

¡Tremendo susto! Un campesino se encontró de frente con un hipopótamo en zona rural de Puerto Boyacá. El animal, identificado como “Pepe”, fue captado en imágenes que rápidamente llamaron la atención #MañanasBlu pic.twitter.com/G4w9fJH8eH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 29, 2026

Estos animales, considerados una especie invasora en Colombia, han ampliado su presencia en zonas cercanas a ríos, ciénagas y áreas rurales, lo que ha generado situaciones de riesgo para las comunidades que habitan o trabajan en estos territorios.



Ante un eventual avistamiento, la recomendación es no acercarse, no intentar alimentar o provocar al animal y mantener una distancia segura. También se debe informar a las autoridades ambientales para que puedan realizar el seguimiento correspondiente.

El nuevo avistamiento vuelve a llamar la atención sobre el manejo y control de la población de hipopótamos en el Magdalena Medio.