Docentes del colegio Normal Superior de Bucaramanga piden salida de la rectora

El clima laboral en la Institución Escuela Normal Superior de Bucaramanga continúa generando preocupación entre integrantes de la comunidad educativa. En un comunicado, un grupo mayoritario de docentes pidió el traslado de la rectora Ana Isabel Pino, al considerar que su gestión ha provocado un deterioro en las relaciones al interior de la institución y afectaciones que, según ellos, trascienden al personal docente.

La posición fue expuesta luego de una mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Educación de Bucaramanga, en la que participaron docentes, la rectora y su equipo directivo, la docente orientadora y representantes de la Secretaría de Educación, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría del Interior y la Personería.

De acuerdo con los profesores, durante estas jornadas de trabajo fueron expuestos diferentes testimonios relacionados con presuntas afectaciones psicosociales y de salud mental. El colectivo señala directamente a la rectora y cuestiona su manera de gestionar y comunicarse con los integrantes de la comunidad educativa.

“El clima laboral institucional que promueva la armonía, la salud mental y la adecuada gestión del riesgo psicosocial se ha deteriorado, lo que provoca tensión permanente en las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, directivos, administrativos)”, dice el comunicado.



Los docentes reconocieron que la Secretaría de Educación ha planteado propuestas para atender algunas de las dificultades que se han presentado en proyectos y actividades de la institución. Sin embargo, consideran que estas medidas no resuelven el problema de fondo.

Por esta razón, reiteraron su solicitud de traslado de la rectora Ana Isabel Pino, al considerar que es necesario resolver el conflicto que, según manifiestan, está afectando la convivencia laboral y la prestación del servicio educativo.

Publicidad

La situación no se ha limitado al cuerpo docente. Días atrás, estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga realizaron una marcha de protesta, con la que también expresaron su inconformidad frente a la situación que se vive en la institución. Esto evidencia que las diferencias alrededor de la gestión de la rectoría han generado manifestaciones en distintos sectores de la comunidad educativa.

En su comunicado, los docentes también reconocieron que existe un grupo minoritario de profesores que respalda a la rectora y aclararon que su solicitud representa la posición del colectivo que suscribe el documento.

Entre tanto la secretaria de Bucaramanga, Martha Guarín, indicó que "la rectora de la institución se mantendrá en el cargo y que desde esta dependencia le solicitaron un plan de acción con el propósito de incluir dentro del mismo las solicitudes que hicieron los docentes que pues entre ellos directivos docentes son importantes para el relacionamiento interno".