Revelan la identidad de la persona hallada sin vida al interior de un carro en el norte de Bogotá

El hallazgo de un cuerpo al interior de un vehículo abandonado en el norte de Bogotá abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer la identidad de la persona encontrada sin vida. El descubrimiento se produjo en horas de la mañana del sábado 19 de septiembre, cuando el CTI llegó hasta el barrio Aures, en la localidad de Suba.

El vehículo estaba estacionado en la calle 132 con carrera 109B, un sector donde funcionan locales como talleres y establecimientos relacionados con vehículos. De acuerdo con los habitantes del sector, el carro llevaba un tiempo en el lugar, tenía los neumáticos desinflados y acumulaba polvo, por lo que parecía estar abandonado.

Ante esta situación, la Policía y funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección del vehículo y el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a Medicina Legal para establecer la causa de la muerte.

¿Quién es el hombre encontrado muerto en Suba?

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Tras retirar el cuerpo del hombre, algunos detalles llevaron a plantear como hipótesis que se trataría de un vigilante, pues la persona llevaba prendas similares a las utilizadas por trabajadores de seguridad.

De acuerdo con lo señalado por habitantes del sector, podría tratarse de un vigilante conocido como Don José, quien trabajaba en el sector de Aures II.

Algunos vecinos señalaron que, de tratarse de él, sería una pérdida para el barrio, pues lo describieron como una persona trabajadora y cercana a la comunidad. “Un amigo de todos nosotros”, comentó uno de los vecinos.

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Pese a ello, la identidad del hombre todavía no ha sido confirmada oficialmente. Las versiones entregadas por los vecinos mantienen abierta la posibilidad de que se trate de la persona mencionada.

¿Qué se sabe sobre la muerte del hombre?

Durante la investigación realizada al cuerpo, se le habrían encontrado heridas que llevaron a considerar que su muerte podría estar relacionada con el uso de un arma cortopunzante. Sin embargo, Medicina Legal todavía no ha determinado la causa de la muerte.

El cuerpo permanece en esa entidad, donde se adelantan las pruebas para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

