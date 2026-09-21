Galán advierte riesgos para el metro y obras en Bogotá si se hunde su reforma tributaria

En medio de una tensa discusión en el Concejo de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán ha salido al paso de las críticas y dudas que rodean a la propuesta de reforma tributaria para la capital. El mandatario insistió en que el proyecto no busca simplemente aumentar la carga impositiva, sino dotar a la ciudad de los recursos necesarios para mantener su ritmo de inversión, modernizar su infraestructura tecnológica y asegurar la competitividad frente a otros centros urbanos del país y del mundo.

Durante una entrevista con Mañanas Blu, Galán fue enfático al señalar los riesgos de que esta iniciativa sea rechazada en el cabildo distrital. Según el alcalde, el hundimiento de la reforma no solo frenaría proyectos clave, sino que eliminaría beneficios directos para los ciudadanos y empresarios.

La apuesta central del proyecto tiene cuatro pilares fundamentales: un salto tecnológico, la atracción de inversión privada, la simplificación del sistema tributario bajo estándares de la OCDE y la garantía de que la ciudad cuente con recursos para la ejecución de obras. Sobre la controversia generada por el ajuste en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para actividades financieras, el alcalde aclaró que las cifras que circulan en el debate político no reflejan la realidad técnica.

En la práctica, a partir del 2029 estamos hablando de un aumento de 16% realmente, no del 89 por ciento, explicó Galán al desmentir los cálculos que han presentado sectores de la oposición, como el Centro Democrático. El mandatario argumentó que, al considerar la deducibilidad del impuesto en la renta, el impacto efectivo para el sector es manejable y mantiene a Bogotá por debajo de las tasas vigentes en ciudades como Barranquilla o Cali.



Por qué la modernización del alumbrado público es prioridad

Uno de los puntos más ambiciosos de la reforma es la creación de un cobro independiente para el alumbrado público, un mecanismo que ya existe en más de 840 municipios de Colombia. El alcalde subrayó que este sistema permitiría trascender el modelo arcaico actual hacia uno inteligente, con capacidad de telegestión y una red de internet de las cosas.

Esto nos va a permitir además habilitar que la ciudad pase a una red de internet de las cosas, es decir, una red que permita conectar cámaras en todos los postes a futuro de la ciudad, precisó. Según el mandatario, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos está medido y los estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos de este pago, buscando que la modernización sea financiada sin afectar a los hogares de menores ingresos.



Qué pierde Bogotá si no se aprueba la reforma

El riesgo de un estancamiento financiero es la principal preocupación del Distrito. De acuerdo con el alcalde, el cupo de endeudamiento aprobado al inicio de su gobierno es de 9 billones de pesos, una cifra significativamente menor a los 21 billones obtenidos por la administración anterior. Sin nuevas fuentes de ingresos, el margen de maniobra para el próximo gobierno sería inexistente.

Las consecuencias de un eventual fracaso de la reforma serían inmediatas: Se caería la posibilidad de que más de un millón de contribuyentes que tienen deudas pendientes accedan a una reducción del 50 por ciento en sanciones, siempre y cuando se pongan al día. Asimismo, se perdería el impulso para atraer inversiones estimadas en 78 billones de pesos y se vería comprometida la continuidad de programas sociales y obras de infraestructura, incluyendo vivienda, troncales de Transmilenio y el Metro de Bogotá.