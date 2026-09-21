Brutal golpiza de comunidad a señalados ladrones en Normandía, Bogotá: los dejaron en ropa interior

Dos hombres señalados de intentar robarse un vehículo en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá, terminaron golpeados por varios vecinos que los interceptaron en plena calle y posteriormente los entregaron a la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hecho ocurrió en la noche, cuando los habitantes de la zona sorprendieron a los dos sujetos mientras, según la información conocida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, intentaban cometer el robo de un vehículo.

La comunidad reaccionó y evitó que escaparan. Los dos hombres fueron retenidos en plena calle y varios vecinos los golpearon, dejándolos con múltiples moretones.

Además, los señalados terminaron en ropa interior antes de ser entregados a los uniformados. El caso fue registrado en videos que muestran a los dos hombres con lesiones visibles mientras permanecían rodeados por habitantes del sector.



¿Qué pasó con los dos supuestos ladrones?

Los vecinos mantuvieron retenidos a los hombres hasta la llegada de la Policía Metropolitana de Bogotá, que se encargó de recibirlos y adelantar el procedimiento correspondiente.

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El episodio fue presentado como un nuevo caso de la llamada “paloterapia”, expresión utilizada popularmente para referirse a las agresiones físicas contra personas señaladas de cometer delitos.

La reacción de los habitantes se produjo en medio de las denuncias por inseguridad que persisten en diferentes sectores de la capital. En este caso, la comunidad intervino directamente antes de que los dos señalados quedaran bajo custodia de las autoridades.

Mientras avanza este caso en Engativá, en el sector de Aures, en la localidad de Suba, el CTI de la Fiscalía continúa investigando la muerte de un vigilante cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo abandonado el pasado 19 de septiembre.

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Durante la noche, los investigadores intensificaron el rastreo de las cámaras de seguridad del sector con el objetivo de establecer qué ocurrió antes de que el hombre fuera encontrado sin vida.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril de 2026 se registraron 22 homicidios en el sector.

Aunque la Alcaldía Local reportó una reducción de 11 delitos durante el primer semestre de este año, los homicidios habían aumentado al comparar los registros de años anteriores: pasaron de 77 casos en 2024 a 91 en 2025, según cifras oficiales.