Operativo contra piques ilegales en Bogotá deja 196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados

Un operativo conjunto de las autoridades de Bogotá contra los piques ilegales terminó con 196 órdenes de comparendo y 31 vehículos inmovilizados. Los controles se realizaron en diferentes corredores viales de la capital, donde fueron verificados conductores y motociclistas para prevenir prácticas que representan riesgos para la seguridad vial y afectan la convivencia.

La jornada fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Estación de Policía Santa Fe y la Seccional de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Local de Santa Fe.

Los uniformados y agentes de tránsito realizaron labores de prevención, vigilancia y control en puntos identificados como corredores donde se presentan este tipo de comportamientos. Entre los sectores intervenidos estuvieron la avenida Circunvalar, el Mirador de las Mozas, el Bulevar del Museo Nacional y la calle 9 con carrera 3.

Operativos contra piques ilegales en Bogotá Foto: cortesía

Durante los procedimientos fueron revisados vehículos y motocicletas que transitaban por estas zonas. Como resultado, las autoridades impusieron 196 comparendos y llevaron a cabo la inmovilización de 31 automotores.



Según la Policía, entre las principales infracciones encontradas estuvieron el incumplimiento de la obligación de portar el chaleco reflectivo en los horarios establecidos, el estacionamiento en lugares prohibidos, las deficiencias o modificaciones en los sistemas de luces y el uso de elementos que impiden la correcta lectura e identificación de las placas.

Las autoridades explicaron que estos controles no están dirigidos únicamente a sancionar a quienes incumplen las normas, sino también a prevenir los factores de riesgo relacionados con los piques ilegales y otras conductas que pueden poner en peligro a conductores, motociclistas y demás actores viales.

Publicidad

La Policía Nacional anunció que continuará realizando estos operativos de manera conjunta con las entidades distritales, especialmente en los sectores y horarios donde se registre una mayor afectación. El objetivo es prevenir accidentes, proteger la vida de quienes utilizan las vías y contribuir a la seguridad y convivencia en la ciudad.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para cumplir las normas de tránsito y conducir de manera responsable.