Santander logró siete medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Santander cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con siete medallas: cuatro de oro, una de plata y dos de bronce, obtenidas por deportistas que hacen parte del programa Deportista Apoyado del Indersantander.

La gran protagonista de la delegación fue la squashista Lucía Paola Bautista, quien consiguió tres medallas: dos de oro, en las competencias individual y por equipos femeninos, y una de bronce en dobles mixtos.

La cosecha dorada también tuvo como protagonista a Simón Gómez Ortiz, quien se consagró campeón en la modalidad Sunfish de vela.

En lucha grecorromana, Jair Alexis Cuero Muñoz, obtuvo la medalla de plata en la categoría de 77 kilogramos.



Seguimos trabajando de la mano del entorno deportivo de Santander. 🇸🇹✅



Nos reunimos con los presidentes de las ligas deportivas del departamento para articular el trabajo en beneficio de nuestro deporte. 🫡 pic.twitter.com/0cG9vrLIgl — Indersantander (@indersantander) May 20, 2026

Las otras dos medallas de bronce fueron conquistadas por Kevin Alejandro Lenis Angarita, en los 10.000 metros eliminación de patinaje, y Anyelin Smith Saldaña Torres, en taekwondo, en la categoría de 49 a 57 kilogramos.

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“Felicitamos y nos sentimos orgullosos del desempeño de los deportistas, entrenadores y delegados que hacen parte de nuestro programa Deportista Apoyado del Indersantander. Seguiremos brindando el apoyo para que lleguen muchos triunfos más para el departamento y Colombia”, afirmó Juan Andrés Suárez Gutiérrez, director del Indersantander.

Además de los medallistas, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 participaron por Santander Pedro Gutiérrez, en tiro deportivo; Juan Jacobo Mantilla, en patinaje; Luciana Cuervo Linares, en esquí náutico, y Frank Geovanny Durán, en atletismo.

Santander se hizo presente en el podio del Campeonato Nacional de clavados clasificatorio a los Juegos Nacional del 2027.



🥉Sincro masculino 3 metros

Miguel Ángel Caballero

Emiliano López Acevedo



🥉Sincronizado Femenino

Luisa Fernanda Valero

María José Santos Martínez pic.twitter.com/wpORSDdXZM — Indersantander (@indersantander) May 14, 2026

La delegación santandereana también contó con los entrenadores Sergio Arias y Pedro Fernando Russi, así como con el delegado de squash Sergio Becerra.

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Los resultados dejan a Santander como protagonista de la participación colombiana en esta cita deportiva internacional, con una cosecha de siete preseas y el aporte de atletas de diferentes disciplinas.