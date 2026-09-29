En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Martha Peralta
EPS Sanitas
FMI
Luz Mery Tristán
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Santander logró siete medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Santander logró siete medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación santandereana tuvo una destacada participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en Argentina, con medallas en squash, vela, lucha, patinaje y taekwondo.

LUCÍA BAUTISTA .JPG.jpeg
FOTO: Lucia Bautista- jugadora Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Santander cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con siete medallas: cuatro de oro, una de plata y dos de bronce, obtenidas por deportistas que hacen parte del programa Deportista Apoyado del Indersantander.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La gran protagonista de la delegación fue la squashista Lucía Paola Bautista, quien consiguió tres medallas: dos de oro, en las competencias individual y por equipos femeninos, y una de bronce en dobles mixtos.

Últimas noticias

LUCAS FRANCESCO MURILLO NIÑO DE LA ESPRIELLA.jpg
Santanderes

Lucas salió de la UCI y se recupera tras cirugía de corazón: pronto podría regresar a casa

Cayó alias 'Pollo', presunto responsable del asesinato de mejor reclutada en Tibú.jpg
Santanderes

Cayó alias 'Pollo', presunto responsable del asesinato de menor reclutada en Tibú

La cosecha dorada también tuvo como protagonista a Simón Gómez Ortiz, quien se consagró campeón en la modalidad Sunfish de vela.

En lucha grecorromana, Jair Alexis Cuero Muñoz, obtuvo la medalla de plata en la categoría de 77 kilogramos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las otras dos medallas de bronce fueron conquistadas por Kevin Alejandro Lenis Angarita, en los 10.000 metros eliminación de patinaje, y Anyelin Smith Saldaña Torres, en taekwondo, en la categoría de 49 a 57 kilogramos.

Publicidad

“Felicitamos y nos sentimos orgullosos del desempeño de los deportistas, entrenadores y delegados que hacen parte de nuestro programa Deportista Apoyado del Indersantander. Seguiremos brindando el apoyo para que lleguen muchos triunfos más para el departamento y Colombia”, afirmó Juan Andrés Suárez Gutiérrez, director del Indersantander.

Además de los medallistas, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 participaron por Santander Pedro Gutiérrez, en tiro deportivo; Juan Jacobo Mantilla, en patinaje; Luciana Cuervo Linares, en esquí náutico, y Frank Geovanny Durán, en atletismo.

La delegación santandereana también contó con los entrenadores Sergio Arias y Pedro Fernando Russi, así como con el delegado de squash Sergio Becerra.

Publicidad

Los resultados dejan a Santander como protagonista de la participación colombiana en esta cita deportiva internacional, con una cosecha de siete preseas y el aporte de atletas de diferentes disciplinas.

Relacionados

Santander

Bucaramanga

Indersantander

Juegos Suramericanos

Deportistas colombianos

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad