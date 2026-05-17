En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Escándalo en Indersantander: destituyen a exdirector por contrato de $500 millones en raquetas

Escándalo en Indersantander: destituyen a exdirector por contrato de $500 millones en raquetas

La decisión disciplinaria también cobija a otros exfuncionarios de Indersantander y aún puede ser apelada ante la Procuraduría Delegada.

Exdirector de Indersantander, Pedro Belen Carrillo Cardenas.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad general por 10 años al exdirector de Indersantander Pedro Belen Carrillo Cardenas, dentro del proceso disciplinario relacionado con presuntas irregularidades y sobrecostos en la compra de implementos deportivos durante 2022.

La decisión también cobija a otros exfuncionarios de la entidad vinculados al polémico contrato para la adquisición de raquetas por cerca de 500 millones de pesos, caso que generó fuertes cuestionamientos en Santander por el presunto manejo irregular de recursos públicos destinados al deporte.

Según el fallo, también fueron sancionados Mayra Alejandra Tellez Romero, exasesora jurídica de la entidad, con destitución e inhabilidad por 15 años; Miguel Angel Remolina Muñoz, sancionado con ocho años; Ramiro Andres Pabon Martinez, con nueve años; y Raul Enrique Gutierrez Torres, con 10 años de inhabilidad.

La investigación disciplinaria se originó por un contrato suscrito entre Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, proceso en el que la Procuraduría detectó presuntos sobrecostos en la compra de raquetas y posibles irregularidades en la contratación.

Procuraduría General de la Nación

Dentro de las pesquisas, el Ministerio Público también indagó si el proceso contractual habría desconocido principios establecidos en la Ley 80 de contratación pública relacionados con transparencia, planeación y selección objetiva.

El caso provocó una fuerte polémica en el departamento debido a los altos valores pagados por implementos deportivos y a las denuncias sobre posibles anomalías administrativas en el manejo de recursos públicos.

Publicidad

En el documento conocido por Blu Radio se advierte, además, que contra la decisión procede recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Procuraduría General de la Nación

Santander

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad