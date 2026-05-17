Escándalo en Indersantander: destituyen a exdirector por contrato de $500 millones en raquetas

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad general por 10 años al exdirector de Indersantander Pedro Belen Carrillo Cardenas, dentro del proceso disciplinario relacionado con presuntas irregularidades y sobrecostos en la compra de implementos deportivos durante 2022.

La decisión también cobija a otros exfuncionarios de la entidad vinculados al polémico contrato para la adquisición de raquetas por cerca de 500 millones de pesos, caso que generó fuertes cuestionamientos en Santander por el presunto manejo irregular de recursos públicos destinados al deporte.

Según el fallo, también fueron sancionados Mayra Alejandra Tellez Romero, exasesora jurídica de la entidad, con destitución e inhabilidad por 15 años; Miguel Angel Remolina Muñoz, sancionado con ocho años; Ramiro Andres Pabon Martinez, con nueve años; y Raul Enrique Gutierrez Torres, con 10 años de inhabilidad.

La investigación disciplinaria se originó por un contrato suscrito entre Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, proceso en el que la Procuraduría detectó presuntos sobrecostos en la compra de raquetas y posibles irregularidades en la contratación.



Dentro de las pesquisas, el Ministerio Público también indagó si el proceso contractual habría desconocido principios establecidos en la Ley 80 de contratación pública relacionados con transparencia, planeación y selección objetiva.

El caso provocó una fuerte polémica en el departamento debido a los altos valores pagados por implementos deportivos y a las denuncias sobre posibles anomalías administrativas en el manejo de recursos públicos.

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En el documento conocido por Blu Radio se advierte, además, que contra la decisión procede recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario.