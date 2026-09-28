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Cayó alias 'Pollo', presunto responsable del asesinato de menor reclutada en Tibú

El operativo permitió ubicarlo tras labores de inteligencia militar. En el procedimiento le encontraron una pistola 9 milímetros, un proveedor y munición.

Cayó alias 'Pollo', presunto responsable del asesinato de mejor reclutada en Tibú.jpg
Cayó alias 'Pollo', presunto responsable del asesinato de mejor reclutada en Tibú //
Foto: Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Cayó en pleno casco urbano de Tibú, Norte de Santander, alias 'Pollo', señalado cabecilla de comisión de la estructura 33 de las disidencias de las Farcy presunto implicado en el homicidio de Mónica Beltrán, la menor que habría sido víctima de reclutamiento forzado.

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El operativo permitió ubicarlo tras labores de inteligencia militar. En el procedimiento le encontraron una pistola 9 milímetros, un proveedor y munición.

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Según las autoridades, alias 'Pollo' llevaba más de cuatro años en las filas de esta estructura y habría escalado hasta convertirse en uno de sus cabecillas en la zona.

reclutamiento forzado de menores de edad.jpg
Reclutamiento forzado de menores de edad.
Foto: Procuraduría.

Su nombre aparece ahora ligado a una serie de hechos violentos en el Catatumbo: desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones, intimidaciones y homicidios. También es señalado de participar en ataques con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública y civiles.

El brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército, confirmó que el capturado estaría relacionado con el asesinato de la menor.

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“Este sujeto se desempeñaba como cabecilla de comisión de la Subestructura Jorge Suárez Briceño, de la Estructura 33, y estaría profundamente involucrado con el homicidio de una menor de edad en Tibú, quien habría sido víctima de reclutamiento forzado”, afirmó.

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Las autoridades también investigan su posible participación en la retención de habitantes de Pacheli y Versalles, dos corregimientos de Tibú.

Alias 'Pollo' quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer su responsabilidad en estos hechos.

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