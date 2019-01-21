Blu Radio Juegos Suramericanos
Liberan a hinchas chilenos involucrados en feroz pelea en estadio de Argentina
La decisión fue tomada luego de que Hinchas de Independiente y Universidad de Chile se atacaran con cuchillos, palos, y granadas de estruendo dentro del estadio, en una batalla campal que dejó 19 heridos, dos de los cuales siguen en estado grave.
Juegos Suramericanos de Asunción: Mariana Pajón y Gabriela Bolle, primer y segundo lugar en BMX
Mariana Pajón llegó a la capital paraguaya después de ganar, el pasado 2 de octubre, en la octava ronda de la UCI BMX Racing World Cup.
Colombia se adueñó del segundo lugar en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022
El seleccionado nacional ya acumula 74 medallas en la competencia.
Juegos Suramericanos Juveniles: Brasil lidera con holgura; Colombia llega a 20 oros y sigue segunda
Además, Colombia acumula 19 medallas de plata y 16 de bronce.
Resultado de las loterías de Bogotá y Quindío del jueves 16 de septiembre
Conozca los resultados de las principales loterías y chances en Colombia.
Colombia vuelve a la vida en Sudamericano Sub-20 tras vencer 1-0 a Bolivia
La ‘tricolor’ fue superior a su par de Bolivia en posesión y oportunidades de gol, pero la única anotación del partido la anotó Iván Angulo.
Narem Molina y Tatiana Muñoz, oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba
Las deportistas representaron a Colombia en el deporte de canotaje.
Santandereanas brillan en Juegos Suramericanos con seis medallas para Colombia
Las deportistas suman cinco medallas de oro y una de plata en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia.
¡Imparable! Martha Bayona ganó oro para Colombia en Juegos Suramericanos
La ciclista derrotó a Argentina y Venezuela en la prueba de velocidad.
Santandereanos ganan tres nuevas medallas para Colombia en Juegos Suramericanos
En su regreso, la judoca Yadinis Amarís ganó este lunes una medalla de oro en la categoría de 57 kilogramos.