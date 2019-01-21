Publicidad

Blu Radio  / Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos

  • Justicia argentina libera a hinchas chilenos tras feroz pelea en estadio
    Foto: Capturas de pantalla tomadas de redes sociales
    Judicial

    Liberan a hinchas chilenos involucrados en feroz pelea en estadio de Argentina

    La decisión fue tomada luego de que Hinchas de Independiente y Universidad de Chile se atacaran con cuchillos, palos, y granadas de estruendo dentro del estadio, en una batalla campal que dejó 19 heridos, dos de los cuales siguen en estado grave.

  • Gabriela Bolle y Mariana Pajón.jpg
    Gabriela Bolle y Mariana Pajón
    Foto: Fedeciclismo
    Deportes

    Juegos Suramericanos de Asunción: Mariana Pajón y Gabriela Bolle, primer y segundo lugar en BMX

    Mariana Pajón llegó a la capital paraguaya después de ganar, el pasado 2 de octubre, en la octava ronda de la UCI BMX Racing World Cup.

  • Juegos Suramericanos Colombia
    Juegos Suramericanos - Colombia //
    Foto: Twitter @MinDeporteCol
    Deportes

    Colombia se adueñó del segundo lugar en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022

    El seleccionado nacional ya acumula 74 medallas en la competencia.

  • Colombia mantiene el segundo lugar en los Juegos Suramericanos Juveniles 2022
    Colombia mantiene el segundo lugar en los Juegos Suramericanos Juveniles 2022
    Foto: @OlimpicoCol
    Deportes

    Juegos Suramericanos Juveniles: Brasil lidera con holgura; Colombia llega a 20 oros y sigue segunda

    Además, Colombia acumula 19 medallas de plata y 16 de bronce.

  • Resultados lotería
    Imagen de referencia
    Foto: Coljuegos
    Juegos de azar

    Resultado de las loterías de Bogotá y Quindío del jueves 16 de septiembre

    Conozca los resultados de las principales loterías y chances en Colombia.

  • 325361_Foto: FCF
    Foto: FCF
    Deportes

    Colombia vuelve a la vida en Sudamericano Sub-20 tras vencer 1-0 a Bolivia

    La ‘tricolor’ fue superior a su par de Bolivia en posesión y oportunidades de gol, pero la única anotación del partido la anotó Iván Angulo.

  • 308490_-Blu Radio-Narem Molina y Tatiana Muñoz-De la federación de canotaje
    -Blu Radio-Narem Molina y Tatiana Muñoz-De la federación de canotaje
    Deportes

    Narem Molina y Tatiana Muñoz, oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba

    Las deportistas representaron a Colombia en el deporte de canotaje.

  • 307897_BLU Radio. Deportistas santandereanas/ foto: BLU Radio.
    BLU Radio. Deportistas santandereanas/ foto: BLU Radio.
    Santanderes

    Santandereanas brillan en Juegos Suramericanos con seis medallas para Colombia

    Las deportistas suman cinco medallas de oro y una de plata en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia.

  • 307797_BLU Radio. Martha Bayona/ foto: BLU Radio.
    BLU Radio. Martha Bayona/ foto: BLU Radio.
    Santanderes

    ¡Imparable! Martha Bayona ganó oro para Colombia en Juegos Suramericanos

    La ciclista derrotó a Argentina y Venezuela en la prueba de velocidad.

  • 307679_BLU Radio. Deportista Yadinis Amarís/ foto: Coldeportes.
    BLU Radio. Deportista Yadinis Amarís/ foto: Coldeportes.
    Santanderes

    Santandereanos ganan tres nuevas medallas para Colombia en Juegos Suramericanos

    En su regreso, la judoca Yadinis Amarís ganó este lunes una medalla de oro en la categoría de 57 kilogramos.

Publicidad