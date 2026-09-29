Lucas salió de la UCI y se recupera tras cirugía de corazón: pronto podría regresar a casa

“Hola, les quiero contar que ya estoy en piso”. Con estas palabras, el pequeño Lucas compartió un mensaje de esperanza al confirmar su salida de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Floridablanca, ocho días después de someterse a una cirugía de Fontan para corregir una enfermedad cardíaca congénita.

Su evolución ha sido favorable y ahora se encuentra en hospitalización, donde recibe terapia respiratoria integral y rehabilitación. Si continúa avanzando satisfactoriamente, podría recibir el alta médica en los próximos días.

Andrea García, mamá de Lucas, expresó su alegría por la evolución del niño, quien ha respondido al tratamiento de una manera que superó sus expectativas.

“Milagrosamente está avanzando súper bien. Nosotros, contentísimos y muy agradecidos de ver cómo el niño ha evolucionado de una manera favorable, que no nos esperábamos. Ya estábamos en piso, y estar en piso es saber que estamos cerca de la puertica”, manifestó.



Lucas Murillo reapareció tras su cirugía: “Estoy bien y espero volver pronto a Cúcuta” #MañanasBlu https://t.co/y9PR0Jeaqm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 28, 2026

La mejoría también se refleja en sus niveles de saturación, que han aumentado. Aunque deberá continuar con controles médicos, su familia mantiene la esperanza de que pronto pueda regresar a casa.

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Después de días difíciles, Lucas Murillo ya comienza a pensar en lo que quiere hacer cuando salga del hospital. Su mamá contó que el pequeño le manifestó su deseo de conocer el hotel donde se han hospedado durante su permanencia en Bucaramanga y, posteriormente, regresar a Cúcuta para abrazar y darle besos a sus hermanos.

Pero Lucas también guarda una ilusión muy especial: conocer al presidente de la República, quien, según su mamá, le prometió visitarlo.

“Él tiene una promesa de que el presidente va a ir a conocerlo. También lo tiene ahí como con la expectativa. Yo sé que el presidente es una persona muy ocupada y entendemos si no puede ir, pero él está contento y muy agradecido también con el presidente por esto que ha hecho con nosotros”, relató Andrea García.

Estable y con mucho ánimo se encuentra el pequeño Lucas Murillo en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca. Desde allí, envió un video a su familia en Cúcuta, expresando su alegría y las ganas de volver a verlos muy pronto. Lucas ya superó las 72 horas. pic.twitter.com/hyqrVNxVQw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2026

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Lucas, un niño de Cúcuta, llegó a Bucaramanga para recibir atención especializada por la enfermedad cardíaca con la que nació. Su caso recibió atención nacional y, tras superar momentos críticos, fue sometido a una cirugía de Fontan, procedimiento que busca mejorar la circulación sanguínea en pacientes con determinadas cardiopatías congénitas.

Hoy, su salida de la UCI representa un paso importante en su recuperación. Su mayor anhelo es regresar a casa, reencontrarse con sus hermanos y comenzar una nueva etapa, con los cuidados médicos que requiere y la esperanza de llevar una vida lo más normal posible.