En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Martha Peralta
EPS Sanitas
FMI
Luz Mery Tristán
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lucas salió de la UCI y se recupera tras cirugía de corazón: pronto podría regresar a casa

Lucas salió de la UCI y se recupera tras cirugía de corazón: pronto podría regresar a casa

Su evolución ha sido favorable y ahora se encuentra en hospitalización, donde recibe terapia respiratoria integral y rehabilitación.

LUCAS FRANCESCO MURILLO NIÑO DE LA ESPRIELLA.jpg
Lucas Francesco Murillo
// X: @ABDELAESPRIELLA
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

“Hola, les quiero contar que ya estoy en piso”. Con estas palabras, el pequeño Lucas compartió un mensaje de esperanza al confirmar su salida de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Floridablanca, ocho días después de someterse a una cirugía de Fontan para corregir una enfermedad cardíaca congénita.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Su evolución ha sido favorable y ahora se encuentra en hospitalización, donde recibe terapia respiratoria integral y rehabilitación. Si continúa avanzando satisfactoriamente, podría recibir el alta médica en los próximos días.

Últimas noticias

LUCÍA BAUTISTA .JPG.jpeg
Santanderes

Santander logró siete medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cayó alias 'Pollo', presunto responsable del asesinato de mejor reclutada en Tibú.jpg
Santanderes

Cayó alias 'Pollo', presunto responsable del asesinato de menor reclutada en Tibú

Andrea García, mamá de Lucas, expresó su alegría por la evolución del niño, quien ha respondido al tratamiento de una manera que superó sus expectativas.

“Milagrosamente está avanzando súper bien. Nosotros, contentísimos y muy agradecidos de ver cómo el niño ha evolucionado de una manera favorable, que no nos esperábamos. Ya estábamos en piso, y estar en piso es saber que estamos cerca de la puertica”, manifestó.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La mejoría también se refleja en sus niveles de saturación, que han aumentado. Aunque deberá continuar con controles médicos, su familia mantiene la esperanza de que pronto pueda regresar a casa.

Publicidad

Después de días difíciles, Lucas Murillo ya comienza a pensar en lo que quiere hacer cuando salga del hospital. Su mamá contó que el pequeño le manifestó su deseo de conocer el hotel donde se han hospedado durante su permanencia en Bucaramanga y, posteriormente, regresar a Cúcuta para abrazar y darle besos a sus hermanos.

Pero Lucas también guarda una ilusión muy especial: conocer al presidente de la República, quien, según su mamá, le prometió visitarlo.

“Él tiene una promesa de que el presidente va a ir a conocerlo. También lo tiene ahí como con la expectativa. Yo sé que el presidente es una persona muy ocupada y entendemos si no puede ir, pero él está contento y muy agradecido también con el presidente por esto que ha hecho con nosotros”, relató Andrea García.

Publicidad

Lucas, un niño de Cúcuta, llegó a Bucaramanga para recibir atención especializada por la enfermedad cardíaca con la que nació. Su caso recibió atención nacional y, tras superar momentos críticos, fue sometido a una cirugía de Fontan, procedimiento que busca mejorar la circulación sanguínea en pacientes con determinadas cardiopatías congénitas.

Hoy, su salida de la UCI representa un paso importante en su recuperación. Su mayor anhelo es regresar a casa, reencontrarse con sus hermanos y comenzar una nueva etapa, con los cuidados médicos que requiere y la esperanza de llevar una vida lo más normal posible.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Floridablanca

Bucaramanga

Santander

Hospital Internacional de Colombia

Ministerio de Salud

Salud

Menores de edad

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad