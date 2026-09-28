Unidad de Búsqueda de desaparecidos interviene cementerio de Bucaramanga

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas continúa con la intervención del cementerio de Campo Hermoso, en Bucaramanga, en busca de cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas durante el conflicto armado.

La intervención, que se desarrolla desde el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre, contempla la revisión de 108 bóvedas que fueron identificadas como sitios de interés forense a partir de la información recopilada por la entidad.

De acuerdo con Manuel Criales, coordinador del equipo territorial Santander de la Unidad de Búsqueda, para establecer cuáles bóvedas deben ser intervenidas se han revisado documentos como protocolos de necropsia y archivos de la Alcaldía de Bucaramanga.

“Para la Unidad de Búsqueda es importante seguir agotando estos sitios porque consideramos que allí puede haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado”, explicó Criales.



Durante los primeros días de esta intervención, entre el 21 y el 25 de septiembre, fueron recuperados ocho cuerpos. La entidad espera realizar un número similar de recuperaciones durante los días restantes de la jornada.

Los cuerpos serán trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense de la Unidad de Búsqueda, donde se adelantarán los procedimientos necesarios para establecer su identidad y determinar si corresponden a personas reportadas como desaparecidas.

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Esta labor se suma a las intervenciones que la Unidad de Búsqueda ha realizado en el cementerio de Campo Hermoso desde 2022. Hasta julio de 2026, se habían recuperado 80 cuerpos asociados al conflicto armado.

Precisamente, durante la intervención realizada en julio pasado fueron recuperados 10 cuerpos relacionados con una investigación sobre una acción bélica entre un grupo armado no estatal y el Ejército, ocurrida en Norosí, en el sur de Bolívar.

Para la Unidad de Búsqueda, cada recuperación representa la posibilidad de avanzar en la identificación y entregar respuestas a las familias que llevan años buscando a sus seres queridos.

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“Esperamos que con estas identificaciones le demos respuesta pronta a familiares que están buscando a sus seres queridos”, señaló Criales.