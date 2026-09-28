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Motocicleta cayó a un abismo en Santander; una mujer murió y su esposo resultó herido

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes 28 de septiembre, cuando la motocicleta en la que se movilizaban dos personas se salió de la vía y terminó en un abismo.

Nini Yohana Areniz, víctima accidente en Matanza.
Nini Yohana Areniz, víctima accidente en Matanza.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Un accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Bucaramanga con Matanza dejó una persona muerta y otra herida durante la madrugada de este lunes. De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, dos personas que se movilizaban en una motocicleta, al parecer en sentido Matanza-Bucaramanga, se salieron de la carretera aproximadamente 50 metros antes del sector del embalse.

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La motocicleta terminó en una zona de aproximadamente 20 metros por debajo de la vía en el río Suratá. En el lugar, los organismos de emergencia encontraron a un hombre identificado como Víctor Julio Rangel, quien estaba herido y fue trasladado a una clínica para recibir atención médica.

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La mujer, identificada como Nini Yohana Areniz Pabón, y quien lo acompañaba, perdió la vida en el lugar. Según la información preliminar entregada a los organismos de emergencia, las dos personas serían esposos.

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El teniente Jaime Monguí, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, explicó que “la carretera en ese punto es angosta y no cuenta con barreras de seguridad, por lo que la motocicleta terminó fuera de la vía y posteriormente cayó al río”.

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Los bomberos también localizaron inicialmente la motocicleta cerca del afluente, pero mientras adelantaban las labores de rescate y recopilaban información, el vehículo terminó siendo arrastrado por la corriente.

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Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control y se saliera de la carretera son materia de investigación por parte de las autoridades.

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