Hallan muerto a firmante de acuerdo de paz reportado como secuestrado en Norte de Santander

Jhon Ever Collazos Acosta, firmante del acuerdo de paz y exintegrante de las Farc, fue hallado sin vida en inmediaciones de Pelaya, Cesar, luego de que previamente se reportara su desaparición y un presunto secuestro en Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la información conocida, Collazos Acosta fue encontrado muerto el pasado 22 de septiembre. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Chiriguaná, donde se adelantan los procedimientos correspondientes para su identificación y las diligencias judiciales.

Preocupación entre firmantes del acuerdo de paz

Las comunidades relacionadas con procesos de reincorporación y los firmantes del Acuerdo de Paz están preocupados ante los riesgos de seguridad que continúan enfrentando algunos de sus integrantes.



Ahora, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte, determinar qué sucedió desde el momento de su desaparición y establecer quiénes serían los responsables de este hecho.