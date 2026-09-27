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Bogotá está entre las 10 ciudades con más trancones del mundo: Salitre tendría una alternativa

La propuesta busca acercar vivienda, servicios, comercio y zonas verdes para reducir desplazamientos y recuperar tiempo.

Trancón - carros - calle referencia
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

Bogotá se ubicó como la séptima ciudad con mayor congestión vehicular del mundo en 2025, con 153 horas perdidas por conductor durante las horas pico. En respuesta a este panorama, un desarrollo urbano en Salitre plantea un modelo que busca acercar las actividades cotidianas a los hogares.

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El proyecto toma como referencia el concepto de la “ciudad de 15 minutos”, que propone integrar vivienda, transporte público, comercio, servicios, recreación y espacios verdes en entornos próximos y caminables.

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La propuesta se desarrolla en Salitre a través de Boaterra Zelva, un proyecto que contempla 443 viviendas en una manzana de 39.000 metros cuadrados. El planteamiento busca modificar la relación entre los espacios residenciales y el entorno urbano, con áreas destinadas a parques y circulación peatonal.

Boaterra Zelva
Proyecto Boaterra Zelva
Suministrado

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¿Cómo busca Salitre reducir los desplazamientos en Bogotá?

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El proyecto contempla que el 35 % del lote sea destinado a parques abiertos, con más de 13.000 metros cuadrados de zonas verdes. Además, cerca del 30 % del área permitirá la circulación peatonal entre manzanas.

La idea parte de una de las dificultades que enfrenta Bogotá: el tiempo que los ciudadanos deben destinar a sus desplazamientos. En 2025, la velocidad promedio de desplazamiento registrada en la ciudad fue de 18,9 kilómetros por hora, mientras que las 153 horas perdidas en el tráfico equivalieron a seis días y nueve horas durante el año.

El modelo de ciudad de 15 minutos busca que una mayor cantidad de actividades puedan realizarse cerca de la vivienda, con espacios que permitan caminar y acceder a servicios sin depender necesariamente de desplazamientos extensos.

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¿Qué tendrá el proyecto de vivienda en Salitre?

Boaterra Zelva plantea 443 viviendas dentro de una manzana de 39.000 metros cuadrados, acompañadas por espacios públicos y zonas verdes.

El proyecto también incorpora elementos relacionados con el uso eficiente de los recursos. De acuerdo con el documento, será candidato a certificación EDGE y contempla sistemas de recolección de aguas lluvias, iluminación LED y controles inteligentes en zonas comunes.

A esto se suman parqueaderos para bicicletas y cupos para vehículos eléctricos, como parte de una propuesta que busca incorporar distintas alternativas de movilidad dentro del desarrollo.

¿Por qué el tiempo se convirtió en un factor para la vivienda?

El comunicado plantea que la congestión está llevando a que el tiempo dedicado a movilizarse tenga un peso cada vez mayor en las decisiones sobre vivienda y planeación urbana.

La propuesta de Salitre parte precisamente de esa problemática y plantea una Bogotá en la que las personas puedan vivir más cerca de sus actividades habituales. El documento resume el enfoque en una idea: “una Bogotá que se moderniza no solo con grandes obras, sino con entornos que permiten vivir más cerca, caminar más y recuperar tiempo”.

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