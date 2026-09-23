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Bus de transporte público se fue a un abismo en la vía a Puerto Berrío: habría cerca de 20 heridos

En menos de 24 horas, se confirma otro accidente de tránsito en carreteras de Antioquia, pero esta vez se registró en la subregión del Magdalena Medio.

Accidente en Antioquia
Capturas de video
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

En menos de 24 horas se confirmó otro accidente de tránsito en carreteras de Antioquia. En esta ocasión, en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, donde habría al menos 20 personas heridas.

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Se confirma que se trata de un bus de servicio intermunicipal, de la empresa Copetran, que al parecer, luego de lluvias en el Magdalena Medio,sufrió un aparatoso accidente de tránsito.

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Según el reporte de la ciudadanía y como se observa en las imágenes, el bus rodó por una pendiente y cayó a un abismo en el sector conocido como Alto de las Águilas en el Corregimiento El Brasil, en la vía Puerto Berrío–San José del Nus, antes de llegar a Minas del Vapor.

Los campesinos de la zona, conductores y los organismos de socorro atienden la emergencia, ayudando a sacar a los pasajeros, entre adultos y niños, que quedaron entre el automotor y la hierba.

Al momento, el primer reporte a la espera de confirmación de las autoridades es que habría al menos 20 personas resultaron heridas, que están siendo atendidos en el sitio y otros trasladados al Hospital de Puerto Berrío y la Clínica Genezen donde están siendo atendidos.

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Por esta situación, no hay conexión entre el Magdalena Medio antioqueño y la Ruta del Sol que conecta a los Santanderes y la Costa Caribe, ruta alterna es la Medellín - Bogotá, empalmar en Puerto Boyacá o la vía a nueva del Nus con rumbo a Montería.

Esta situación se suma al grave accidente ocurrido en Santafe de Antioquia, en la vía a Urabá, donde 17 personas resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad y una de estas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de Medellín, debido a que tuvo una falla.

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