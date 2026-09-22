Al menos 17 heridos deja aparatoso accidente de un bus en la vía Medellín - Urabá

Un grave accidente se reporta a esta hora en la vía Medellín -Urabá, al momento se reportan 17 personas heridas.

Lo que ha podido establecer Blu Radio, es que un bus intermunicipal, de la empresa Sotraurabá, luego de sufrir una falla mecánica, al parecer, cayó al vacío en el sector Manglar.

Esto es cerca al punto conocido como La Chorquina, entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas en la vía a Urabá, donde se movilizaban unas 40 personas.

Según al Hospital de Santa fe de Antioquia, llegaron 17 personas heridas, que fueron trasladadas en ambulancias y carros particulares, en donde se ha podido confirmar que dos de ellas se encuentran en estado crítico.



Por ahora, organismos de socorro junto autoridades de tránsito y la concesión de la vía atienden la situación.