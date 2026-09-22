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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Al menos 17 heridos deja aparatoso accidente de un bus en la vía Medellín - Urabá

Al menos 17 heridos deja aparatoso accidente de un bus en la vía Medellín - Urabá

Cuatro personas están en estado crítico y fueron trasladadas a centros asistenciales de la región.

Accidente la vía a Urabá.jpg
Accidente en la vía a Urabá.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Un grave accidente se reporta a esta hora en la vía Medellín -Urabá, al momento se reportan 17 personas heridas.

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Lo que ha podido establecer Blu Radio, es que un bus intermunicipal, de la empresa Sotraurabá, luego de sufrir una falla mecánica, al parecer, cayó al vacío en el sector Manglar.

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Esto es cerca al punto conocido como La Chorquina, entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas en la vía a Urabá, donde se movilizaban unas 40 personas.

Según al Hospital de Santa fe de Antioquia, llegaron 17 personas heridas, que fueron trasladadas en ambulancias y carros particulares, en donde se ha podido confirmar que dos de ellas se encuentran en estado crítico.

Por ahora, organismos de socorro junto autoridades de tránsito y la concesión de la vía atienden la situación.

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