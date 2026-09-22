Impactos climáticos y devaluación del dólar tienen contra las cuerdas al sector bananero en el Urabá

Impactos climáticos y la devaluación del dólar tienen contra las cuerdas al sector bananero en el Urabá. Aseguran que la situación es insostenible proyectando una disminución del 23% en la productividad para cerrar el año

La industria bananera del Urabá antioqueño enfrenta un cierre de 2026 marcado por una combinación especialmente difícil: una temporada climática que ha golpeado la productividad de las plantaciones y una tasa de cambio que reduce los ingresos que reciben los productores por una fruta cuyo principal destino está fuera del país.

A comienzos del año, las lluvias asociadas con frentes fríos, vientos y mareas altas provocaron inundaciones que afectaron unas 1.200 hectáreas de cultivos. Augura reportó entonces que algunas plantaciones permanecieron más de 96 horas bajo el agua y advirtió sobre daños tanto en las plantas como en la infraestructura productiva.

Pero el comportamiento atmosférico no se quedó en ese episodio. La alternancia entre períodos de exceso de agua y condiciones más secas, en un escenario influenciado por El Niño, ha sometido a las plantas a estrés y ha dificultado mantener condiciones estables para el desarrollo del cultivo.



Por otro lado, se encuentran los asuntos financieros como el dólar que pasó de los 4.000 pesos a ubicarse alrededor de los 3.000 pesos y mientras que una parte importante de los ingresos está denominada en moneda extranjera, numerosos costos de producción se mantienen en pesos. Por eso Emerson Aguirre, presidente de Augura expresó que se requieren medidas urgentes por parte del Gobierno nacional.

“El flujo de caja de un productor bananero se está afectando en un 40% 40% que definitivamente tienen una situación muy complicada al sector bananero y por eso es el llamado que estamos haciendo a todo nivel”, afirmó.

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De acuerdo con las estimaciones del gremio, la combinación de estos factores podría llevar a una reducción cercana al 23% en la productividad al finalizar 2026. Hasta ahora, la dificultad no se ha traducido en una ola de despidos, pero sí en una decisión que puede tener consecuencias sobre el desempeño futuro.

Aguirre añadió que los productores están disponiendo de menos recursos para asuntos como el mantenimiento, renovación y mejoramiento de las condiciones productivas.

“Se han recortado los planes de fertilización. Se están haciendo trabajos exclusivamente en función de sacar banano. Ya han dejado de hacer, por ejemplo, mantenimientos de infraestructura, mantenimientos de canales y obviamente toda la cartera del sector bananero hoy ya se ve impactada en la zona de Urabá. Cartera para pagar los transportadores, para pagar también los insumos, los fertilizantes”, aseveró.

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El escenario genera preocupación para esta industria especialmente porque la práctica totalidad de la producción de Urabá está orientada a los mercados internacionales. La región concentra unas 32.465 hectáreas sembradas y durante 2025 alcanzó una productividad de 2.524 cajas por hectárea en municipios como Apartadó, Carepa, Turbo y Chigorodó.