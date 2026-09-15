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Blu Radio  / Mundo  / EE. UU. destina 52 millones de dólares a Colombia y otros tres países para combatir el narcotráfico

EE. UU. destina 52 millones de dólares a Colombia y otros tres países para combatir el narcotráfico

La Casa Blanca redirigió los recursos que inicialmente iban a Europa y Oriente Medio. Los fondos fortalecerán la interdicción y respuesta militar.

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Dólar y peso colombiano
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

El Gobierno de los Estados Unidos anunció la reasignación de un paquete de asistencia militar por 52 millones de dólares destinado a Colombia, Panamá, Ecuador y Perú para reforzar las operaciones contra el narcotráfico.

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La decisión de la Casa Blanca implica un cambio de rumbo en estos fondos, los cuales estaban programados originalmente para ser entregados a naciones de Europa y Oriente Medio.

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La medida fue confirmada por el Departamento de Estado y coincidió con la presentación de cartas credenciales de la embajadora colombiana en Washington, María Consuelo Araújo, ante el presidente estadounidense Donald Trump.

Destinación específica para las Fuerzas Militares

Según la información emitida por la diplomacia estadounidense, la partida presupuestal tiene una destinación específica para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública en los países beneficiados.

El paquete económico busca potenciar las labores de detección, interdicción y respuesta frente a las actividades de organizaciones terroristas y redes dedicadas al tráfico de drogas en la región.

Las cuatro naciones receptoras integran el denominado programa Escudo de las Américas, iniciativa estratégica impulsada para coordinar esfuerzos en materia de seguridad regional.

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María Consuelo Araújo
Foto: Blu Radio

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El anuncio se conoció de manera simultánea al inicio oficial de la gestión diplomática de la embajadora María Consuelo Araújo en la capital norteamericana.

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La representante del Gobierno colombiano asistió a la Casa Blanca para formalizar la entrega de sus credenciales en su primer encuentro oficial con el presidente Donald Trump.

Con este protocolo concluyeron los trámites formales para el ejercicio pleno de la representación diplomática de Colombia ante la administración estadounidense.

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