Juan Pablo Guanipa pide que Alex Saab responda: “Debe establecerse una pena proporcional”

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, quien estuvo detenido por motivos políticos, se refirió al proceso judicial contra Alex Saab en Estados Unidos y cuestionó el posible alcance de la pena que podría recibir el empresario colombiano, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Durante Recap Blu, Guanipa habló sobre el proceso de Saab y sostuvo que, más allá de la condena que determine la justicia estadounidense, debería existir una sanción relacionada con los bienes que, según las investigaciones, podrían estar vinculados con actos de corrupción. “Creo que debe establecerse una pena proporcional al daño ocasionado, eso sí es justicia”, afirmó.

¿Qué dijo Juan Pablo Guanipa sobre el proceso contra Alex Saab?

Para Guanipa, la posibilidad de que Saab obtenga una reducción de su condena mediante cooperación con las autoridades estadounidenses no debería dejar de lado la magnitud de los hechos investigados.



“Creo que debe establecerse una pena proporcional al daño ocasionado”, insistió el dirigente, quien también planteó la necesidad de que se revisen los bienes del empresario.

“Creo que deben ser confiscados sus bienes porque si sus bienes son producto de un acto de corrupción de la magnitud que se ha demostrado, indudablemente que la Constitución venezolana establece que una de las formas de confiscación de bienes es cuando esos bienes son producto de corrupción”, señaló.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó posteriormente que Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y aceptó entregar 195 millones de dólares, además de cooperar con las autoridades. El acuerdo contempla una pena máxima de 20 años, aunque la sentencia será determinada por un juez.

Alex Saab AFP

¿Qué espera la oposición venezolana frente al futuro del país?

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Durante la entrevista, Guanipa también habló sobre el escenario político venezolano y sostuvo que la oposición busca avanzar hacia un proceso electoral.

El dirigente afirmó que María Corina Machado debería participar en ese proceso y aseguró que mantiene comunicación con ella. “Ella debe venir en los próximos días. Yo creo que es cuestión de días que ella regrese”, manifestó.

Guanipa también aseguró que, pese a continuar bajo vigilancia, considera que existe un proceso encaminado hacia la democratización de Venezuela.

“Yo tengo la convicción de que Venezuela cambió completamente a partir del 3 de enero y que vamos encaminados hacia un proceso de democratización”, dijo.

El opositor agregó que su expectativa es que el país pueda avanzar hacia elecciones y recuperar las condiciones institucionales que, según su posición, permitan una transición política.

Además habló de su experiencia como preso político. Guanipa aseguró que todavía existe vigilancia sobre varios dirigentes de la oposición, pero sostuvo que continuará recorriendo el país y participando en la actividad política.