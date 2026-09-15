Le hicieron quimioterapias durante 11 años, pero no tenía cáncer

Los pacientes suelen confiar en los diagnósticos que realizan los médicos y más si son especialistas, respaldados por importantes centros médicos. Sin embargo, una mujer no esperaba que el tratamiento que recibió durante 11 años por un supuesto cáncer fuera erróneo.

Este insólito caso, lamentablemente, lo protagoniza Becky Jones, quien cuando tenía 21 años un especialista le informó que padecía un tumor cerebral terminal y que, de acuerdo con el diagnóstico, solo tendría algunos meses de vida.

De acuerdo con el informe de la BBC, durante los siguientes 11 años recibió quimioterapia con temozolomida, un medicamento que, según le habían indicado, tendría que consumir de manera prolongada.

El tratamiento tuvo consecuencias en su vida cotidiana y profesional. La mujer relató que frecuentemente se sentía enferma, dejó de participar en actividades familiares y tuvo que abandonar sus proyectos laborales.



Sin embargo, cuando tenía 34 años y ya era madre de dos hijos, una revisión de su caso reveló que nunca había tenido un tumor cerebral: lo que presentaba era una inflamación que, según la información conocida posteriormente, podía haber sido tratada con esteroides.



Investigación contra el especialista

La mujer descubrió lo ocurrido en 2025, cuando fueron revisados varios diagnósticos relacionados con el oncólogo que había atendido su caso en el Hospital Universitario de Coventry, en Inglaterra.

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Una de las dudas que siempre tuvo durante más de una década fueron las imágenes médicas, pues, según ella, no mostraban claramente un tumor, pero recibió como explicación que este no podía observarse fácilmente.

"Me dijeron una y otra vez que sin la quimioterapia moriría (...) Nunca tuve un tumor cerebral. Me diagnosticaron erróneamente y he pasado por todo este tratamiento durante la mayor parte de mi vida adulta, sin motivo alguno", dijo a la BBC.



No es el único caso

El caso hace parte de una investigación más amplia que involucra a más de 40 pacientes que emprendieron acciones legales contra la Fundación de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire.

Una revisión preliminar del Real Colegio de Médicos de Reino Unido encontró que algunos pacientes habrían recibido tratamientos prolongados con temozolomida pese a existir poca o ninguna evidencia de que obtuvieran beneficios.

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También se cuestiona los controles aplicados durante la administración de quimioterapias durante periodos de entre 10 y 15 años. La institución hospitalaria aseguró que adoptó medidas para fortalecer la supervisión de la prescripción y utilización del medicamento.