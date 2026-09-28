Golpe al robo de motos en Bucaramanga: cae hombre señalado de 30 hurtos; así las escondía

Una investigación adelantada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitió capturar a un hombre de 29 años, requerido por el delito de hurto calificado y agravado, y recuperar siete motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana.

El procedimiento fue realizado por investigadores de la Sijin, quienes ubicaron al sospechoso en inmediaciones de la calle 19 con carrera 12, en el barrio Gaitán de Bucaramanga, luego de varias labores de seguimiento e individualización.

Según la investigación, el hombre estaría relacionado con una modalidad de hurto en la que las motocicletas eran ubicadas en vía pública, posteriormente se violentaban sus sistemas de seguridad y se manipulaba el sistema eléctrico para trasladarlas hasta sitios utilizados para ocultarlas.

Uno de los elementos que permitió avanzar en la identificación del sospechoso fue el análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores encontraron coincidencias en características físicas, vestuario y patrones de desplazamiento durante diferentes hechos.



De acuerdo con la Policía, el capturado estaría relacionado con más de 30 hurtos de motocicletas registrados durante los últimos cinco meses. Además, registra siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como hurto calificado y agravado, receptación y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. También registra dos condenas, una por hurto y otra relacionada con armas de fuego.

De manera paralela, los investigadores ubicaron un inmueble en el barrio San Luis de Bucaramanga que, presuntamente, era utilizado para esconder motocicletas hurtadas.

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Durante el procedimiento fueron encontradas siete motocicletas reportadas como robadas en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta durante los últimos tres meses.

La Policía indicó que los vehículos presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación y que, según las indagaciones, habrían sido hurtados bajo la modalidad de ‘halado’ para posteriormente ser trasladados hasta este inmueble, donde serían acondicionados para una eventual comercialización.

En el lugar también fueron halladas seis placas de motocicleta, documentos relacionados con traspasos y copias de cédulas, elementos que quedaron en poder de las autoridades para continuar con la investigación.

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El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el trabajo investigativo permitió conectar diferentes casos y establecer la ruta de los vehículos desde el momento del hurto hasta los sitios donde eran ocultados.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será presentado ante el juez que emitió la orden judicial para definir su situación jurídica. Las siete motocicletas recuperadas también fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.