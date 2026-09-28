Cifra récord de reclamos contra las EPS en Santander: 69.000 en el año; 285 casos por día

Los usuarios del sistema de salud en Santander radicaron 69.231 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y agosto de 2026, la cifra más alta para este mismo periodo en los últimos diez años, según un análisis realizado por expertos de la Universidad Manuela Beltrán con información de la Supersalud.

El registro representa un aumento del 5,3% frente a 2025, cuando se habían contabilizado 65.728 reclamaciones. La diferencia es mucho más marcada al comparar con 2017, cuando se reportaron 17.275 casos durante los primeros ocho meses del año.

En promedio, 285 reclamos fueron presentados cada día en Santander durante este periodo.

Negación de medicamentos, principal motivo



La principal causa de las reclamaciones está relacionada con la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados, categoría que reúne 17.253 casos.

Allí se incluyen dificultades para acceder a medicamentos, dispositivos médicos, soporte nutricional, pañales y otros elementos necesarios para la atención de los pacientes.

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El segundo motivo más frecuente fue la negación en la asignación de citas o consultas, con 13.731 casos. Le siguen la falta de oportunidad en citas y consultas, con 7.529 reclamos; las demoras en otros servicios de salud, con 5.751, y la negación de atención en otros servicios, con 5.419.

Para Carolina Amado Calderón, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, estas barreras pueden tener consecuencias especialmente graves para pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños y mujeres gestantes.

La especialista advirtió que las demoras en medicamentos, consultas, exámenes o procedimientos pueden provocar interrupciones de tratamientos, descompensaciones y diagnósticos tardíos.

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Santander registra cifra récord de reclamos contra las EPS en los últimos 10 años. La negación de medicamentos, dispositivos médicos y otros servicios autorizados es el principal motivo. Carolina Amado es experta en la Salud Pública de la Universidad Manuela Beltrán #MañanasBlu pic.twitter.com/2ruGuNkhYn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 28, 2026

Nueva EPS concentra la mayor cantidad de reclamos

Por EPS, Nueva EPS acumula 27.056 reclamos, seguida de Salud Total, con 14.924, y Sanitas, con 12.366. También aparecen Coosalud, con 6.521; Sura, con 3.528; Famisanar, con 3.062, y SaludMia, con 1.722.

Sin embargo, el número absoluto de reclamaciones debe relacionarse con la cantidad de afiliados de cada entidad. Al analizar la tasa por cada 10.000 afiliados, Salud Total registra 521,51 reclamos, seguida de Sanitas, con 320,24; Famisanar, con 297,82; Nueva EPS, con 297,28; Sura, con 224,45; SaludMia, con 210,41, y Coosalud, con 188,45.

Mayo fue el mes con más reclamaciones

De los ocho meses analizados, mayo fue el periodo con mayor número de reclamos, con 9.288 casos.

Le siguieron marzo, con 8.787; julio, con 9.254; abril, con 9.236; febrero, con 8.545; junio, con 8.296; enero, con 7.969, y agosto, con 7.856.

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A nivel nacional, la Supersalud reportó 1.365.073 reclamos contra las EPS entre enero y agosto de 2026.

Ante una barrera en la atención, la recomendación de la experta es iniciar la reclamación directamente ante la EPS. Si no se obtiene una solución, el usuario puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, presentar un derecho de petición o solicitar acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Cuando exista un riesgo inminente para la salud, también puede recurrir a una acción de tutela.

