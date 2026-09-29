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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Caen 11 personas señaladas de vender droga en parques de Bucaramanga

Caen 11 personas señaladas de vender droga en parques de Bucaramanga

Capturan a 11 personas señaladas de integrar banda de narcomenudeo en Bucaramanga.

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Capturados por tráfico de drogas en Bucaramanga - Banda San Rafa
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura, mediante orden judicial, de 11 personas, nueve hombres y dos mujeres, señaladas de integrar una estructura denominada “Los de San Rafa”, dedicada presuntamente al tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores del centro de la ciudad.

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El operativo fue desarrollado por investigadores de la Sijin, quienes adelantaron un proceso de recopilación de información sobre el funcionamiento de esta organización y su presunta actividad de comercialización de drogas bajo la modalidad conocida como “mano a mano”.

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Según la investigación, la venta de estupefacientes se habría concentrado en puntos fijos ubicados en sectores como el Mesón de los Búcaros, el parque de Los Niños y el parque Antonia Santos.

Entre los capturados está un hombre conocido con el alias de “Gallo Claudio”, quien, de acuerdo con las autoridades, tendría funciones de coordinación dentro de la estructura y concentraría su actividad en la comuna 13 de Bucaramanga.

La Policía indicó que, presuntamente, “Los de San Rafa” habrían obtenido ingresos mensuales cercanos a los 150 millones de pesos producto del narcomenudeo.

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Durante los procedimientos fueron incautados un automóvil, 26 cigarrillos artesanales de marihuana, una gramera, elementos utilizados para la dosificación de sustancias y una placa de identificación vehicular.

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Las autoridades también informaron que los 11 capturados acumulan, en conjunto, más de 66 anotaciones en el SPOA por diferentes conductas delictivas, entre ellas tráfico de estupefacientes, homicidio, hurto, fuga de presos, receptación, porte de armas, estafa y concierto para delinquir.

La Policía aclaró que estas anotaciones corresponden a registros del sistema y no constituyen por sí mismas condenas judiciales.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá presentarlos ante un juez para que se determine su situación jurídica.

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