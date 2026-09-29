Puerto Parra enfrenta crisis por falta de agua: comunidad pide atención urgente

La falta de agua se ha convertido en una situación crítica para los habitantes de Puerto Parra, Santander. Desde hace varios meses, diferentes sectores del municipio enfrentan dificultades con el suministro y, con la intensificación de la sequía, la situación se ha agravado.

Ante la falta de agua, comerciantes y otros actores de la comunidad han comenzado a apoyar el traslado de tanques para llevar el líquido a los sectores donde más se necesita. Incluso vehículos de la Policía han sido utilizados para contribuir con el transporte y atender, de manera temporal, las necesidades de algunas familias.

Carlos Tascón, presidente del barrio La Feria, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga ante lo que considera una emergencia que ya desbordó la capacidad de respuesta local.

“En Puerto Parra llevamos varios meses sin el suministro de agua, cada día es peor. Hoy por hoy la comunidad ya no se aguanta más”, aseguró el líder comunitario.



Tascón cuestionó la atención que, según él, ha recibido esta problemática por parte de la administración municipal y manifestó su preocupación por la falta de soluciones de fondo para garantizar el acceso al agua.

El líder también señaló a la empresa Emsepar, encargada del servicio en el municipio, y cuestionó su gestión. Según afirmó, “la empresa no estaría adelantando las acciones necesarias para atender la emergencia y pidió que se revisen los procesos relacionados con el suministro del líquido”.

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“Esto no es que tengan que regalarnos, sino que es un deber y una obligación de velar por la necesidad del pueblo”, manifestó Tascón, quien insistió en que la comunidad necesita una respuesta urgente.

Mientras se buscan soluciones, los habitantes dependen en buena medida de la solidaridad de comerciantes, organismos y otros miembros de la comunidad que han ayudado a transportar agua en tanques para suplir parcialmente la necesidad.