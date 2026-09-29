En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
FMI
Iván Name
EPS Sanitas
Martha Peralta
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Puerto Parra enfrenta crisis por falta de agua: comunidad pide atención urgente

Puerto Parra enfrenta crisis por falta de agua: comunidad pide atención urgente

La intensa sequía ha agravado los problemas de suministro en el municipio. Comerciantes y policías han apoyado el traslado de tanques para llevar agua a sectores afectados.

Crisis agua Puerto Parra - Santander.jpg
Blu Radio. Crisis agua en Puerto Parra, Santander //Foto: Carlos Tascon, líder comunal.
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La falta de agua se ha convertido en una situación crítica para los habitantes de Puerto Parra, Santander. Desde hace varios meses, diferentes sectores del municipio enfrentan dificultades con el suministro y, con la intensificación de la sequía, la situación se ha agravado.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Ante la falta de agua, comerciantes y otros actores de la comunidad han comenzado a apoyar el traslado de tanques para llevar el líquido a los sectores donde más se necesita. Incluso vehículos de la Policía han sido utilizados para contribuir con el transporte y atender, de manera temporal, las necesidades de algunas familias.

Últimas noticias

foto Motorfest Girón.jpg
Santanderes

Girón se alista para el Motorfest 2026: habrá cierres y cambios en la movilidad

hipopótamo Puerto Boyacá.jpg
Santanderes

Campesino se encontró frente a frente con hipopótamo en Puerto Boyacá: “Mejor me retiro”

Carlos Tascón, presidente del barrio La Feria, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga ante lo que considera una emergencia que ya desbordó la capacidad de respuesta local.

“En Puerto Parra llevamos varios meses sin el suministro de agua, cada día es peor. Hoy por hoy la comunidad ya no se aguanta más”, aseguró el líder comunitario.

Tascón cuestionó la atención que, según él, ha recibido esta problemática por parte de la administración municipal y manifestó su preocupación por la falta de soluciones de fondo para garantizar el acceso al agua.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El líder también señaló a la empresa Emsepar, encargada del servicio en el municipio, y cuestionó su gestión. Según afirmó, “la empresa no estaría adelantando las acciones necesarias para atender la emergencia y pidió que se revisen los procesos relacionados con el suministro del líquido”.

Publicidad

“Esto no es que tengan que regalarnos, sino que es un deber y una obligación de velar por la necesidad del pueblo”, manifestó Tascón, quien insistió en que la comunidad necesita una respuesta urgente.

Mientras se buscan soluciones, los habitantes dependen en buena medida de la solidaridad de comerciantes, organismos y otros miembros de la comunidad que han ayudado a transportar agua en tanques para suplir parcialmente la necesidad.

Relacionados

Santander

Racionamiento de agua

Bucaramanga

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad