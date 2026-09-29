Productores de café de Aratoca se preparan con reservas de agua ante la sequía

La intensa sequía que afecta a diferentes zonas de Santander también representa un desafío para los productores de café de Aratoca, quienes han comenzado a implementar medidas para reducir el impacto de la falta de lluvias sobre sus cultivos.

Ante las condiciones climáticas, algunos caficultores han optado por almacenar agua durante los periodos de lluvia y utilizar sistemas de riego preventivo para contar con reservas durante las épocas de mayor sequía.

Óscar Daza, productor de café de Aratoca, explicó que el cambio climático ya está teniendo efectos sobre las actividades agrícolas y que es necesario adoptar nuevas prácticas para enfrentar estas temporadas.

“Hay que tomar medidas, unas mejoras, unas prácticas agrícolas que ayuden a combatir cuando sean estas épocas de sequía”, señaló.



En su finca cuentan con un sistema de riego preventivo y han aprovechado algunas áreas para canalizar y almacenar agua cuando se presentan lluvias. De esta manera, buscan disponer de una reserva que les permita mantener los cultivos durante los periodos de menor precipitación.

Sin embargo, Daza reconoció que estas medidas permiten mitigar el impacto, pero no solucionan completamente el problema.

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Otra de las estrategias implementadas es la agricultura orgánica regenerativa, mediante la utilización de abonos orgánicos para nutrir las plantas. Según el productor, esta práctica también contribuye a conservar por más tiempo la humedad del suelo.

Los caficultores de Aratoca buscan así anticiparse a las temporadas secas y proteger la producción, en un escenario en el que las variaciones del clima obligan al sector agrícola a modificar sus prácticas y fortalecer el manejo del agua.