Caficultores colombianos se preparan para el cambio climático y el próximo Gobierno

Desde el Quindío, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, advirtió a los caficultores sobre los efectos del cambio climático en los cultivos y la necesidad de prepararse. El directivo gremial también manifestó que está listo para trabajar con el nuevo Gobierno nacional.

Durante su visita al Quindío, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, reveló los retos que enfrentan los cultivadores por cuenta del clima. Uno de los primeros efectos es la disminución en la productividad de los cafetales, reflejada en la caída de las exportaciones. Según registros de la Federación, las exportaciones de café sumaron 5,23 millones de sacos, lo que representó una reducción del 18 % en volumen en comparación con el mismo semestre del año anterior.

El gerente explicó que estas cifras obedecen a los cambios en el clima: "Se acentúa la caída por fenómenos de La Niña en el primer semestre y advertimos también lo que nos dicen los expertos de El Niño. Entonces, El Niño también va a afectar. ¿Qué hace El Niño? Broca. Entonces, nuestras prácticas agrícolas están enfocadas en la protección del cafetero y en proteger el cafetal de la broca. La roya es con La Niña y la broca con El Niño", señaló el directivo.

¿Y el nuevo Gobierno?

Bahamón expresó su satisfacción por los encuentros con el presidente electo, el vicepresidente y los ministros designados, así como por la posibilidad de fortalecer la caficultura nacional.



"Estamos muy contentos de ese trabajo articulado que vamos a poder construir para que Colombia siga progresando. No olvidemos que seguimos siendo el producto no minero más importante de las exportaciones colombianas; así, queremos potenciar el sector y vemos con muy buenos ojos la llegada del presidente Abelardo De La Espriella", indicó el directivo gremial.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros participó en la entrega del nuevo Centro de Industrialización Regional, ubicado en el corregimiento de Pueblo Tapao, en Montenegro, occidente del Quindío. El nuevo espacio fue construido y equipado para impulsar la calidad del grano que se cultiva y transforma en la región.