Alerta roja en Gámbita por intensa sequía: más de 400 familias en veredas están sin agua

La intensa sequía que atraviesa el municipio de Gámbita, Santander, mantiene en alerta roja al municipio, especialmente en la zona rural, donde más de 400 familias están afectadas por la disminución de los caudales de las fuentes que abastecen los acueductos veredales.

La falta de lluvias ha provocado que algunas quebradas se sequen y que en varios sectores sea necesario implementar racionamientos. De acuerdo con el alcalde de Gámbita, Luis Emiro Pedraza, hay comunidades que pasan días completos sin contar con el servicio de agua.

“Estamos en alerta roja por el tema de la escasez de agua. Tenemos cuatro veredas que nos toca abastecerlas con carrotanques”, explicó el mandatario.

Las comunidades afectadas se abastecen principalmente del río Huertas y la quebrada Centenario, fuentes que han reducido considerablemente sus niveles debido a la temporada seca.



“Hay algunas quebradas que ya se secaron. Realmente no fluye el agua. Sí hay preocupación en la comunidad”, señaló Pedraza.

Ante esta situación, la Alcaldía está llevando agua a las veredas mediante vehículos y tanques con capacidad de 1.000 litros. Además, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, ha apoyado con carrotanques para suministrar el líquido a los tanques de almacenamiento de los acueductos veredales.

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El suministro también se está garantizando en instituciones educativas rurales de sectores como La Carrera, Cuevas, San Vicente, Juan Negro y Porqueras, con el propósito de evitar que los estudiantes y docentes se queden sin agua.

La emergencia también afecta actividades productivas de las comunidades rurales. En las veredas donde se presenta la escasez se cultiva caña, tomate y tomate bajo invernadero, además de desarrollarse actividades ganaderas.

A la preocupación por el desabastecimiento se suma el riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos. El alcalde hizo un llamado a la comunidad para evitar las quemas, incluso aquellas que tradicionalmente se realizan de manera controlada para preparar cultivos de caña.

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“Realmente la comunidad sí nos ha escuchado y no ha realizado estas maniobras que son peligrosas, teniendo en cuenta el verano que tenemos y los vientos”, indicó Pedraza.

La Alcaldía mantendrá el suministro de agua mediante carrotanques mientras persisten las condiciones de sequía.