En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Incendio en Villa de Leyva
Yamid Amat

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bus cayó desde un puente: dos muertos y varios heridos entre Santander y Cesar

Bus cayó desde un puente: dos muertos y varios heridos entre Santander y Cesar

El primer balance de la emergencia reporta dos personas fallecidas, tres atrapadas y varios heridos.

Accidente bus Coopetrán.
Accidente bus Coopetrán.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre en el sector El Marqués, cerca de Aguachica, Cesar, donde un bus de la empresa Copetran cayó desde un puente hacia un abismo de una quebrada.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de transporte intermunicipal se movilizaba por la zona con 14 pasajeros y por circunstancias que son materia de investigación terminó saliendo de la vía y cayendo a una zona de difícil acceso.

Últimas noticias

Julián Rodríguez- líder asesinado en Barrancabermeja.jpg
Santanderes

Líder de Barrancabermeja asesinado había recibido amenazas de supuestas disidencias

Asesinan a Líder sindical en Barrancabermeja
Santanderes

Asesinan a tiros a presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro en Barrancabermeja

El primer balance de la emergencia reporta dos personas fallecidas y más de 10 heridas. Sin embargo, las cifras todavía están en proceso de verificación debido a las condiciones del lugar y al avance de las labores de rescate.

Según las primeras versiones oficiales, las personas fallecidas en este accidente son: el conductor Oscar Eduardo Mejía, oriundo de Bucaramanga y una mujer adulta mayor por identificar.

Tras conocerse el accidente, al sitio fueron llegaron habitantes del sector a rescatar a los pasajeros y fueron enviados equipos de emergencia para atender la emergencia. Ambulancias, unidades del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Policía participan en el operativo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las condiciones del terreno donde quedó el bus dificultó el ingreso de los organismos de socorro, que trabajaron para llegar hasta las personas que permanecían atrapadas y trasladar a los heridos a centros asistenciales.

Publicidad

También fue solicitado el apoyo de propietarios de grúas para facilitar las labores relacionadas con la atención del siniestro y el acceso al vehículo.

Por ahora, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron que el bus saliera de la vía y cayera desde el puente. Las autoridades deberán establecer si el accidente estuvo relacionado con las condiciones de la carretera, factores humanos, fallas mecánicas u otras circunstancias.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Aguachica

Cesar

Accidente de tránsito

Vías 4G

Publicidad

Publicidad

Publicidad