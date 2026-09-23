Bus cayó desde un puente: dos muertos y varios heridos entre Santander y Cesar

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre en el sector El Marqués, cerca de Aguachica, Cesar, donde un bus de la empresa Copetran cayó desde un puente hacia un abismo de una quebrada.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de transporte intermunicipal se movilizaba por la zona con 14 pasajeros y por circunstancias que son materia de investigación terminó saliendo de la vía y cayendo a una zona de difícil acceso.

El primer balance de la emergencia reporta dos personas fallecidas y más de 10 heridas. Sin embargo, las cifras todavía están en proceso de verificación debido a las condiciones del lugar y al avance de las labores de rescate.

Dos personas muertas y más de 10 heridas deja accidente de un bus de Copetran ocurrido esta madrugada en la vía entre San Martín y Aguachica. El vehículo sufrió el siniestro en este corredor vial que comunica con Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/xazbOb9WMF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 23, 2026

Según las primeras versiones oficiales, las personas fallecidas en este accidente son: el conductor Oscar Eduardo Mejía, oriundo de Bucaramanga y una mujer adulta mayor por identificar.



Tras conocerse el accidente, al sitio fueron llegaron habitantes del sector a rescatar a los pasajeros y fueron enviados equipos de emergencia para atender la emergencia. Ambulancias, unidades del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Policía participan en el operativo.

Las condiciones del terreno donde quedó el bus dificultó el ingreso de los organismos de socorro, que trabajaron para llegar hasta las personas que permanecían atrapadas y trasladar a los heridos a centros asistenciales.

Pasajeros heridos tras el accidente de un bus de Copetran en el sur del Cesar fueron trasladados a centros médicos de San Martín y Aguachica. El siniestro ocurrió durante la madrugada en el sector de El Marqués. Dos personas murieron #MañanasBlu pic.twitter.com/l25lYBvGa0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 23, 2026

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También fue solicitado el apoyo de propietarios de grúas para facilitar las labores relacionadas con la atención del siniestro y el acceso al vehículo.

Por ahora, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron que el bus saliera de la vía y cayera desde el puente. Las autoridades deberán establecer si el accidente estuvo relacionado con las condiciones de la carretera, factores humanos, fallas mecánicas u otras circunstancias.

