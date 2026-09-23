Líder de Barrancabermeja asesinado había recibido amenazas de supuestas disidencias

El asesinato de Julián Rodríguez, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, ocurrió pocos días después de que el líder comunitario participara en un consejo de seguridad en el que expuso ante las autoridades los problemas de inseguridad que venían afectando a las comunidades de esta zona rural.

Rodríguez fue asesinado este martes 22 de septiembre cuando se movilizaba en una camioneta por la vía que conduce hacia el corregimiento El Centro, en inmediaciones del sector del cementerio. Según información preliminar, hombres armados lo interceptaron y le dispararon en varias oportunidades.

El líder quedó gravemente herido y fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. La Policía del Magdalena Medio adelanta las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y determinar el móvil del homicidio.

Durante el consejo de seguridad realizado el pasado 13 de septiembre en el corregimiento El Centro, Rodríguez habló de los hechos que estaban afectando a las comunidades, entre ellos hurtos, extorsiones y, especialmente, el robo de motocicletas en diferentes veredas.



“Estos consejos de seguridad son muy importantes. Aquí se viene exponiendo toda la problemática en cuanto a temas de seguridad que se vienen presentando en el corregimiento El Centro: hurtos, extorsión, todo ese tipo de situaciones que se han venido presentando”, manifestó Rodríguez durante esa jornada.

El líder comunitario insistió además en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades, los líderes y la Fuerza Pública para tratar de reducir los hechos delictivos que se estaban presentando en el territorio.

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También es materia de investigación por parte de las autoridades un panfleto de supuestas disidencias de las Farc que circuló en Barrancabermeja y en el que aparecía el nombre de Julián y otras 12 personas, a las que señalaban como objetivo militar.

El crimen generó rechazo entre las autoridades locales. La Alcaldía de Barrancabermeja, en cabeza del alcalde Jonathan Vásquez Gómez, lamentó el asesinato y destacó el trabajo que Rodríguez realizaba con las comunidades del corregimiento.

Tras el homicidio, la administración distrital y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables.

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Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad de Barrancabermeja, aseguró que fue activado un plan de búsqueda y una investigación para esclarecer el crimen.

“Tenemos desplegado un plan candado y también una línea de investigación contundente, no solo en el corregimiento, sino en toda la ciudad”, afirmó el funcionario.