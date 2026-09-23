Investigan asesinato de 2 mujeres en sur de Bogotá: fueron halladas con disparos en vía pública

La Policía investiga el asesinato de dos mujeres que fueron halladas con heridas de bala en plena vía pública, durante la madrugada de este miércoles, en el sector de Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El reporte fue recibido por las autoridades cerca de la 1:00 de la mañana, luego de que residentes del sector alertaran sobre varios disparos. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron los cuerpos de las dos mujeres, de aproximadamente 45 y 33 años.

El coronel Ricardo Chávez, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, confirmó que los cuerpos fueron encontrados en la calle y que investigadores de la Policía Judicial comenzaron a revisar las circunstancias del doble homicidio.

“Nuestra zona de atención es informada de algunos disparos. Al llegar al lugar de los hechos, desafortunadamente se encuentra con los cuerpos de dos mujeres”, explicó el oficial.



¿Qué se sabe del asesinato de las dos mujeres?

Por ahora, las autoridades no han establecido las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios ni el motivo del ataque.

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La Sijín y los investigadores de la Policía Judicial adelantan la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector para intentar reconstruir los últimos momentos de las víctimas y establecer quiénes estuvieron involucrados en el crimen.

Según la información conocida durante el reporte, los responsables habrían escapado del lugar en una motocicleta. Esta hipótesis hace parte de las verificaciones que adelantan los investigadores mediante los registros de las cámaras.

Los equipos de criminalística también realizaron la inspección de los cuerpos y de la escena durante la madrugada. Una de las líneas que buscan establecer los investigadores es cómo llegaron las dos mujeres hasta Arborizadora Baja.

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De acuerdo con la información entregada en el reporte, ambas mujeres vendrían desde la localidad de Usme, ubicada también en el sur de Bogotá, pero todavía no se ha establecido por qué terminaron en Ciudad Bolívar ni qué ocurrió antes del ataque.

Una de las víctimas sería enfermera. La Policía continúa recopilando información para determinar la identidad de las mujeres, reconstruir sus desplazamientos y establecer las circunstancias que rodearon el doble homicidio.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: