Nuevo CAI en Bosa y más vehículos: refuerzo para la seguridad en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá recibió 253 nuevos vehículos para fortalecer las labores de vigilancia, prevención y reacción en las diferentes localidades de la capital.

La dotación fue entregada por la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Seguridad. El nuevo parque automotor está compuesto por 212 motocicletas y 41 camionetas tipo Van y Pick Up, que serán distribuidas para apoyar las operaciones policiales en distintos sectores de la ciudad.

Según la Policía, estos vehículos permitirán reforzar los patrullajes en corredores viales, puntos estratégicos y zonas con alta afluencia de personas. La expectativa de las autoridades es que la nueva dotación contribuya a mejorar los tiempos de respuesta ante posibles hechos delictivos y a fortalecer las labores de prevención.

Como parte de esta estrategia, también se puso en funcionamiento un nuevo Centro de Atención Inmediata, CAI, en el sector de Campo Verde, en la localidad de Bosa.



Nuevos vehículos de Policía en Bosa // Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Esta unidad reforzará las labores de control y vigilancia en el suroccidente de Bogotá, con patrullas motorizadas distribuidas en tres zonas de atención: la Ciudadela El Recreo, incluidas sus primeras etapas y los sectores cercanos a la calle 73 Sur; los conjuntos residenciales multifamiliares de Parques de Bogotá, y los barrios Villas del Progreso y Santa Inés.

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Además, con la entrega de las nuevas motocicletas y camionetas, la Policía Nacional completa 1.400 vehículos recibidos durante los últimos dos años en Bogotá. De ese total, 1.300 corresponden a motocicletas y 100 a camionetas.

La institución relacionó esta ampliación de su capacidad operativa con los resultados reportados en materia de seguridad durante 2026. De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía, en lo corrido del año se han registrado reducciones en varios delitos frente al mismo periodo de 2025.

Entre los indicadores mencionados están el hurto a personas, que disminuyó un 15 %, con 14.751 casos menos; el hurto a comercio, que bajó un 9 %, con 627 casos menos; y el hurto de automotores, que registró una reducción del 8 %, equivalente a 192 casos menos.