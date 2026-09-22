Más de 274 mil bogotanos están en riesgo de embargo por deudas de impuestos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá hizo un nuevo llamado a 274.119 personas naturales y jurídicas que tienen pendientes obligaciones tributarias correspondientes a vigencias anteriores a 2025 y que, de no ponerse al día, están en riesgo de enfrentar embargos de sus cuentas o bienes.

De acuerdo con la entidad, la cartera en mora supera los 651.000 millones de pesos y está relacionada con diferentes obligaciones distritales, entre ellas los impuestos predial y de vehículos, el ICA, ReteICA, delineación urbana, así como sanciones, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.

Hacienda Bogotá informó que actualmente adelanta una estrategia de recuperación de cartera mediante el envío de comunicaciones oficiales, tanto digitales como físicas, a los contribuyentes que tienen obligaciones pendientes. En esos mensajes se informa el estado de las deudas y las alternativas disponibles para ponerse al día, incluidas las facilidades de pago.

Persona pagando impuestos. Foto: imagen de archivo, creada con IA.

La entidad advirtió que mientras permanezcan las obligaciones pendientes, estas pueden aumentar debido a los intereses de mora. Además, los contribuyentes que no atiendan los requerimientos podrían quedar expuestos a procesos de embargo sobre cuentas y bienes.



Por esta razón, Hacienda recomendó a los deudores consultar el estado de sus obligaciones y realizar los pagos a través de los canales oficiales. El trámite puede hacerse de manera virtual en la página de la Secretaría de Hacienda, mediante el botón ‘Pagos Bogotá’ o a través de la Oficina Virtual.

La Secretaría también pidió a los contribuyentes mantener actualizada su información en el Registro de Información Tributaria, RIT, con el fin de recibir oportunamente las comunicaciones oficiales.

Impuestos 2026. Foto: Freepik.

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La entidad hizo, además, una advertencia frente a posibles intentos de fraude. Las comunicaciones oficiales cuentan con mecanismos de validación, como códigos QR, y Hacienda recordó que no solicita pagos a cuentas personales ni mediante aplicaciones externas, ni envía mensajes de texto con enlaces de pago.

Según la Secretaría de Hacienda, durante la actual administración se ha logrado reducir la cartera en mora del Distrito. Sin embargo, la entidad señaló que los intereses de mora han adquirido un mayor peso dentro del saldo pendiente: pasaron de representar el 39,6 % al cierre de diciembre de 2025 al 45,8 % en junio de 2026, un incremento de 6,2 puntos porcentuales.