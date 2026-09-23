Nueve capturados tras la quema de vehículos y ataques a comercios en Santa Marta

La situación de seguridad en Santa Marta llevó al Gobierno a reforzar el despliegue de la fuerza pública después de una jornada marcada por la quema de vehículos, disparos contra establecimientos comerciales e intimidaciones a comerciantes.

Al término del consejo extraordinario de seguridad realizado en la capital del Magdalena, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de nueve personas que, según las autoridades, estarían relacionadas con estos hechos.

Durante el consejo, De La Espriella también señaló como objetivos de las autoridades a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho; Orlando Pérez Ortega, alias Patilizo o Patiliso; Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias Flash o Comando 200, y Harrys Deybis Charris Fernández, alias Jacob, Comando 45 o Chirimoya. El mandatario advirtió que las autoridades avanzarán contra quienes estén detrás de las acciones atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia - Isaac Bechara

La declaración se produjo después de los hechos registrados el 22 de septiembre en Santa Marta y el corredor hacia La Guajira.



La Policía reportó intimidaciones a comerciantes, cierres de establecimientos y la incineración de vehículos. Entre los casos investigados está la quema de una tractomula en la Troncal del Caribe y de un taxi. También fueron reportados disparos contra las fachadas de establecimientos comerciales.

De La Espriella anunció el aumento del pie de fuerza con más de 600 policías, medida que también se extenderá a Ciénaga. En el consejo de seguridad participaron la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

