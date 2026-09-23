De La Espriella pone en la mira a cuatro cabecillas de las autodefensas de la Sierra Nevada

Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’; Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patiliso’; Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’, y Harrys Deybis Charris Fernández, alias ‘Jacob’ o Comando 45, quedaron en la mira de las autoridades tras los hechos violentos registrados en Santa Marta y el corredor hacia La Guajira.

El presidente Abelardo De la Espriella los señaló al término del consejo extraordinario de seguridad realizado en Santa Marta, donde también confirmó la captura de nueve personas que estarían involucradas en la quema de vehículos y el hostigamiento contra cuatro establecimientos comerciales.

El mandatario atribuyó las acciones a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y anunció que las autoridades avanzarían contra sus responsables.

El principal nombre señalado es Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’. Las autoridades lo ubican como uno de los máximos cabecillas y principal financiador de las ACSN. Antes hizo parte del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico, deportado a Colombia en 2011 y detenido en España en 2022, antes de ser extraditado nuevamente a Colombia.



Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patiliso', aparece como un mando de alto nivel y jefe del Bloque Cóndor. En 2024 fue reconocido como miembro representante de las ACSN para participar en el espacio de conversación sociojurídico con el Gobierno. La resolución también contempló la suspensión de órdenes de captura durante la vigencia de ese reconocimiento.

Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’, es ubicado por cuerpos de inteligencia dentro del componente militar de las ACSN. En 2019 fue capturado y entonces era señalado como segundo al mando de Los Pachenca. Su ubicación dentro de la estructura ha variado entre distintos organigramas publicados por las autoridades.

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El cuarto señalado es Harrys Deybis Charris Fernández, alias ‘Jacob’ o ‘Comando 45’. Los reportes lo ubican como responsable del Frente Cristóbal Duarte, con presencia atribuida en municipios del Magdalena.

Las ACSN tienen presencia principalmente en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, La Guajira y el norte del Cesar. Las autoridades las relacionan con narcotráfico, extorsión y control territorial.