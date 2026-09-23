De La Espriella garantiza seguridad para los samarios e invita a que retornen sus actividades

El presidente Abelardo De la Espriella recorrió Gaira y el barrio 11 de Noviembre en Santa Marta, sector identificado por las autoridades como el centro de operaciones de Los Pachenca o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en la capital del Magdalena.

La presencia del jefe de Estado en dos de los puntos más críticos de la zona se produjo tras la orden de militarizar la ciudad, luego de que esa estructura criminal declarara un paro armado en respuesta a una operación de la Policía Nacional que dejó siete integrantes abatidos, entre ellos alias 'Cholo' y el hijo de alias 'Pinocho'.

En un video publicado a través de sus redes sociales durante el recorrido, De La Espriella envió un mensaje a los cabecillas de la organización para que detengan los ataques contra la población civil o enfrenten todo el peso de la fuerza pública.

Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes.



A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza… pic.twitter.com/BXlczTp4Mb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

"La invitación es a que la gente retorne a sus actividades porque los vamos a cuidar y los vamos a proteger", afirmó De La Espriella.



El mandatario insistió en que las instituciones mantendrán el control territorial e reiteró que hay garantías de protección:

"Y aquí está el Gobierno con las autoridades locales y la fuerza pública para garantizar la vida de todos los cienagueros y todos los samarios. Así que retornen a sus actividades porque hay un Gobierno que los protege", señaló el Presidente.

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Frente a las acciones violentas, la quema de vehículos y los hostigamientos reportados en las últimas horas, el presidente subió el tono y cuestionó el accionar del grupo armado.

"Son muy guapos y machitos para atacar a la gente inocente, pero cuando el Gobierno sale al frente se asustan como las ratas que son. Juro por Colombia y juro por mi vida que los voy a acabar. Si no se someten, los voy a mandar al infierno en una bolsa como corresponde", sostuvo.

Asimismo, De La Espriella extendió una advertencia a los máximos mandos de esa organización ilegal señalados de orquestar las acciones contra la población civil en el norte del país.

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"Tengan la certeza que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror, alias Pinocho, alias Patilizo, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45. Narcoterroristas de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Voy por ustedes", indicó el mandatario.

Para garantizar la movilidad ante las amenazas de bloqueos viales en el departamento, tropas del Batallón de Montaña N.º 6 de la Segunda Brigada escoltaron una caravana motorizada de 30 camiones del gremio bananero hacia el puerto de Santa Marta para asegurar el abastecimiento y el cumplimiento de los itinerarios de exportación, según reportó la Primera División del Ejército Nacional.