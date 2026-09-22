De La Espriella ordena refuerzo de seguridad en Santa Marta por paro armado de Autodefensas

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la situación de seguridad en Santa Marta y La Guajira, teniendo en cuenta que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anunciaron un paro armado.

“Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta. Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás”, señaló el mandatario.

Es importante recordar que estas acciones violentas se dieron tras la muerte de alias ‘Cholo’, un miembro de ese grupo que fue abatido recientemente. El presidente De La Espriella anunció además que volverá a Santa Marta.

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“La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley. Y voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos”, anunció De La Espriella.