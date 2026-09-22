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Blu Radio  / Nación  / Presidente de la ANI asegura que encontró una “cascada de demandas” por decreto que congeló peajes

Presidente de la ANI asegura que encontró una “cascada de demandas” por decreto que congeló peajes

Ricardo Ayerbe expuso los riesgos financieros, litigiosos y de contratación que, según dijo, encontró al asumir la entidad. Además de las demandas, reportó un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras.

Peaje autopistas del café.jpg
Peaje autopista del café.
Foto: suministrada.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe, aseguró que recibió la entidad con demandas derivadas del decreto expedido el año pasado que congeló las tarifas de los peajes en el país.

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“Recibimos la ANI con las demandas por la expedición el año pasado del decreto que congeló las tarifas de peajes en el país, que nos generaron una cascada de demandas que hoy estamos sufriendo desde el punto de vista presupuestal”, afirmó.

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Ayerbe enmarcó esta situación dentro de los riesgos que, según dijo, encontró al asumir la Agencia. Uno de los principales, señaló, es el litigioso. Aseguró que recibió la ANI con $8 billones en laudos arbitrales ejecutoriados y que actualmente existen 46 tribunales de arbitramento en trámite por una suma que asciende a $16 billones.

A esto se suman, según el funcionario, 18 solicitudes de amigable composición por $86 billones. “La litigiosidad de la Agencia es enorme. Hemos recibido, reitero, una Agencia llena de litigios que estamos tratando de empezar a resolver”, señaló Ayerbe.

Peajes Autopistas del Café.
Peajes Autopistas del Café.
Suministrada.

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En materia financiera, Ayerbe aseguró además que la Agencia tiene un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras. Otro de los riesgos señalados por el funcionario está relacionado con la transparencia. Informó que revocó dos concursos de méritos que sumaban $57.000 millones y aseguró que en uno de ellos encontraron “reglas violatorias a la transparencia, a la selección objetiva y a la pluralidad de oferentes”.

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Ayerbe agregó que encontraron interventorías próximas a vencerse y señaló que están reestructurando esos procesos de contratación.

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