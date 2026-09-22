Tolima completa 53 días bajo el fuego: autoridades trabajan para extinguir las conflagraciones

El Tolima completa 53 días de emergencia por incendios forestales y mantiene desplegada su capacidad operativa para enfrentar tres conflagraciones que continúan activas en el departamento.

La situación fue confirmada este martes por la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas, durante una conferencia de prensa realizada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde entregó un balance de las operaciones que se adelantan en Prado, Ortega y Chaparral.

De acuerdo con la mandataria, actualmente hay tres incendios activos, aunque dos de ellos se encuentran en el municipio de Chaparral, donde las condiciones del terreno han hecho más complejas las labores de control.

“Tenemos activos tres incendios en este momento: el incendio en el municipio de Prado, tenemos activo el incendio en el municipio de Ortega y en el municipio de Chaparral”, señaló Matiz.



La gobernadora explicó que en las zonas afectadas permanecen equipos en tierra conformados por bomberos y organismos de socorro, además del apoyo de personal proveniente de otros departamentos que se ha desplazado al Tolima para reforzar las operaciones.

A estas labores se suma la participación de la Fuerza Pública y apoyo helicoportado, una de las principales capacidades utilizadas para combatir los incendios en sectores de difícil acceso.

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Apoyo aéreo en los tres municipios

Según explicó la gobernadora, actualmente se cuenta con ayuda helicoportada en Prado, Ortega y Chaparral, mientras los equipos terrestres avanzan en los puntos donde es posible ingresar para realizar labores de control y liquidación.

En Prado, las operaciones se concentran en sectores considerados estratégicos por su cercanía con la represa, el complejo turístico de Tomogó y zonas donde existen viviendas.

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Allí participan bomberos, organismos de socorro, Ejército, Policía y aeronaves de la Fuerza Aérea, con el propósito de contener el avance de las llamas y evitar que la emergencia alcance áreas habitadas.

En Ortega, los organismos de emergencia también mantienen acciones terrestres y aéreas, mientras que en Chaparral se concentran dos de los incendios que actualmente permanecen activos en el departamento.

Lluvias, la esperanza para frenar los incendios

En medio de la emergencia, la gobernadora destacó como una señal favorable el pronóstico meteorológico entregado por el Ideam, que contempla lluvias entre ligeras y moderadas durante los próximos tres días.

“Ojalá así sea durante los próximos tres días, tendremos lluvias de ligeras a moderadas”, manifestó Matiz, quien expresó su expectativa de que las precipitaciones permitan avanzar en el control y posterior liquidación de los incendios.

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La mandataria señaló que las condiciones climáticas serán determinantes para la evolución de las conflagraciones, particularmente en las zonas donde el fuego continúa activo.

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Más de 7.000 hectáreas afectadas en Chaparral

La emergencia deja, además, una importante afectación ambiental y productiva.

En Chaparral, la Alcaldía ha reportado una afectación superior a 7.000 hectáreas, dimensión que refleja el impacto que han tenido las llamas sobre la cobertura vegetal y las áreas productivas.

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Las autoridades mantienen la coordinación desde el Puesto de Mando Unificado para distribuir los recursos disponibles y reforzar las operaciones donde las condiciones del terreno y el comportamiento del fuego representan mayores dificultades.

El Tolima llega así a 53 días consecutivos bajo emergencia por incendios forestales, con tres focos activos y cientos de personas vinculadas a las labores de respuesta.

Mientras los organismos de socorro continúan combatiendo las llamas, las autoridades esperan que las lluvias anunciadas por el Ideam contribuyan a disminuir la intensidad de los incendios y permitan avanzar hacia su control definitivo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y cualquier práctica que pueda desencadenar nuevas emergencias, en momentos en que el departamento continúa enfrentando una de las temporadas más prolongadas de incendios forestales de los últimos meses.