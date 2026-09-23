Sequía empieza a encarecer frutas y verduras en Bucaramanga; alzas hasta del 133%

La intensa sequía que afecta varias zonas productoras ya empieza a sentirse en los precios de frutas y verduras que llegan a Centroabastos de Bucaramanga. La disminución de las lluvias está afectando las cosechas y reduciendo la oferta de algunos productos, situación que podría generar nuevas alzas durante octubre.

Ricardo Arteaga, subgerente de Centroabastos, explicó que entre agosto y septiembre algunos alimentos registraron incrementos importantes. Uno de los casos más representativos es el pepino cohombro, cuyo precio pasó de $1.200 a $2.800 la libra, un aumento del 133%.

La habichuela también prácticamente duplicó su precio, al pasar de $3.500 a $7.000 la libra. En el mismo periodo, la pitahaya pasó de $16.000 a $18.000, mientras que el frijol verde aumentó de $5.200 a $6.000.

Otros productos como el pimentón rojo pasaron de $3.100 a $4.600 la libra, un incremento del 48%, y el plátano Saravena subió de $3.600 a $4.800, equivalente a un 33%.



Arteaga explicó que estas variaciones están relacionadas principalmente con los menores niveles de lluvia, que afectan tanto la cantidad como la calidad de las cosechas.

“Esto no implica un riesgo actual de desabastecimiento, pero sí se puede empezar a acentuar más el alza”, señaló.

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De acuerdo con Centroabastos, cuando disminuye el ingreso de un producto desde determinada zona, la oferta puede compensarse temporalmente con alimentos provenientes de otras regiones. Sin embargo, esta alternativa podría ser insuficiente si las condiciones climáticas continúan afectando la producción.

Entre las zonas que actualmente presentan afectaciones están Los Santos, Piedecuesta, Matanza y Zapatoca. También se reportan productos procedentes de Arauca y del Valle del Cauca.

Los comerciantes de Centroabastos aseguran que el incremento ya se refleja en productos que hacen parte de la compra habitual de los hogares.

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Ramiro Moreno Ortiz, vendedor en la central de abastos, señaló que el tomate, el pepino, la habichuela y el maracuyá se han encarecido por las condiciones climáticas.

El tomate, por ejemplo, llega desde San Andrés, en la provincia de García Rovira, mientras que la habichuela procede de la vereda La Furnia, en Cepitá.

Para los productores y comerciantes, el problema también está relacionado con el aumento de los costos de producción.

Nidia Cecilia Reatiga Rojas, vendedora de Centroabastos, aseguró que los campesinos enfrentan precios elevados en insumos, fertilizantes, mano de obra y alimentación, mientras las condiciones climáticas dificultan la producción.

“Los insumos están caros, los abonos están caros, obreros caros, comida cara y el cultivo barato”, manifestó.

Aunque actualmente no se registra un riesgo de desabastecimiento, desde Centroabastos advierten que los precios podrían aumentar aún más a comienzos de octubre, dependiendo del comportamiento de las cosechas y de las condiciones climáticas.