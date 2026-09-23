Nuevamente anulan elección de Elkin Reyes como alcalde de Oiba, Santander

El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde de Oiba, quien había vuelto a ganar la Alcaldía en las elecciones atípicas realizadas el 18 de mayo de 2025, luego de que su primera elección para el periodo 2024-2027 también fuera anulada por el Consejo de Estado.

La decisión fue adoptada en primera instancia dentro de la demanda de nulidad electoral presentada contra el mandatario. El Tribunal concluyó que Reyes estaba inhabilitado para aspirar nuevamente al cargo debido a que, dentro del año anterior a las elecciones atípicas, había ejercido autoridad política, civil y administrativa en el municipio y había actuado como ordenador del gasto.

El punto central del fallo está relacionado con los efectos de la sentencia que había anulado su primera elección. Para el Tribunal, “aunque esa decisión produjo efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se produjo el acto electoral anulado, esto no desconoce que Reyes ejerció materialmente las funciones de alcalde durante el periodo en el que permaneció en el cargo”.

Según la sentencia, se acreditó que el mandatario ejerció autoridad y participó en actuaciones propias de la administración municipal durante los 12 meses anteriores a la elección del 18 de mayo de 2025. Entre ellas, el Tribunal señaló su actuación como ordenador del gasto y su participación en la celebración de contratos.



De esta manera, la Sala consideró acreditados los elementos necesarios para configurar la inhabilidad contemplada en el numeral segundo del artículo 95 de la Ley 136 de 1994: el elemento subjetivo, objetivo, temporal y territorial.

Como consecuencia de la decisión, el Tribunal ordenó convocar a nuevas elecciones para elegir al alcalde que deberá ocupar el cargo.

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Sin embargo, se trata de una decisión de primera instancia y el proceso puede continuar ante el Consejo de Estado. De hecho, el caso ya se encuentra en trámite de segunda instancia, según información publicada recientemente, luego de la apelación presentada dentro del proceso.

El caso de Reyes tiene como antecedente la nulidad de su primera elección como alcalde de Oiba. En noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó una decisión previa del Tribunal Administrativo de Santander y declaró la nulidad de aquella elección, ordenando convocar a nuevos comicios. La Gobernación de Santander posteriormente designó un alcalde encargado mientras se adelantaba el proceso para las elecciones atípicas.