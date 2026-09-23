CAR confirma presencia de un puma en La Calera: esto debe hacer si encuentra a uno

La presencia de un puma en una zona rural de La Calera fue confirmada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), luego de que habitantes del sector reportaran el avistamiento de un felino silvestre. La entidad activó el protocolo de atención y realiza seguimiento al comportamiento y desplazamiento del animal.

El reporte fue recibido el 20 de septiembre por la dirección regional Bogotá-La Calera de la CAR. Técnicos y biólogos se desplazaron hasta el predio señalado y, mediante registros de cámaras de seguridad, confirmaron que se trata de un puma (Puma concolor).

La autoridad ambiental señaló que las acciones buscan proteger al animal y, al mismo tiempo, prevenir posibles interacciones con habitantes de la zona y animales de producción.

¿Qué medidas tomó la CAR tras el avistamiento de un puma en La Calera?

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Durante las visitas de campo, profesionales de la CAR realizaron una valoración del área con apoyo de sistemas de observación mediante dron, con el propósito de identificar posibles corredores o zonas utilizadas por el felino para desplazarse.

La entidad también entregó recomendaciones a los residentes para reducir la posibilidad de nuevos encuentros, especialmente relacionadas con el manejo de cercados.

La directora de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, explicó que, tras recibir el reporte, se activó la ruta de atención correspondiente y se realizó la verificación en el lugar.

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Las acciones se adelantan de manera articulada con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de establecer las condiciones del sector y determinar las medidas de manejo preventivo.

Por ahora, la CAR recomienda aplicar medidas de disuasión y ahuyentamiento controlado mediante estímulos sonoros, buscando favorecer el desplazamiento del puma hacia zonas donde disminuya la posibilidad de interacción.

Desde la autoridad ambiental confirmamos la presencia de un puma (Puma concolor) en zona rural de La Calera, Cundinamarca.

Activamos el protocolo de atención y realizamos seguimiento a sus desplazamientos para favorecer su permanencia en zonas donde disminuya el riesgo de… pic.twitter.com/yroE49USBh — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) September 22, 2026

¿Qué hacer si se encuentra con un puma?

La CAR indicó que, por el momento, no se ha determinado la necesidad de reubicar al ejemplar. La entidad continuará con el seguimiento técnico y, dependiendo de la evolución de la situación y las condiciones del sector, definirá las medidas correspondientes.

A los habitantes se les recomienda reforzar la protección de animales domésticos y de producción mediante cercados adecuados, incluidos sistemas de cercas eléctricas en los encierros. También se aconseja manejar correctamente los restos de animales y utilizar sistemas de disuasión lumínica en puntos donde puedan presentarse interacciones.

Ante un encuentro con el puma, la recomendación es no acercarse, perseguirlo, golpearlo ni intentar capturarlo. La CAR pide mantener la calma, no correr ni darle la espalda al animal y reportar inmediatamente el avistamiento.

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Los reportes de fauna silvestre pueden realizarse a la línea 316 524 4031, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.