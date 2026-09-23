Habitantes de este municipio ya no pagarán peaje para entrar a Bogotá: fallo lo confirmó

Viajar hacia Bogotá no será un problema para los habitantes de La Calera, Cundinamarca, pues fueron exonerados durante un año del pago del peaje Los Patios, una medida ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ratificada por el Ministerio de Transporte.

La decisión beneficia a los habitantes del municipio, tanto de la zona urbana como de la rural, que transitan por este corredor vial. La aplicación inició esta semana, luego de que varios usuarios manifestaran que, al pasar por la estación de peaje, el cobro que registraba el sistema era de $0.

La medida tiene como antecedente una acción popular presentada en 2016 por dos ciudadanos contra el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el concesionario Perimetral Oriental de Bogotá.

¿Por qué los habitantes de La Calera no pagarán el peaje?

En octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la vulneración de derechos colectivos y estableció varias medidas, entre ellas, exonerar durante un año del pago del peaje de Los Patios a los habitantes de La Calera.

Los demandantes habían cuestionado las tarifas aplicadas a los residentes del municipio y las diferencias frente a los cobros establecidos para habitantes de otros municipios de la Sabana de Occidente.

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Además de la exoneración, el tribunal ordenó realizar mesas de trabajo entre la ANI, el consorcio Perimetral Oriental de Bogotá, la Alcaldía de La Calera y las Juntas de Acción Comunal para analizar propuestas relacionadas con una tarifa diferencial en el peaje La Cabaña.

También estableció la elaboración de un estudio para determinar cuántos vehículos no pudieron acceder a las tarifas diferenciales y cuánto dinero habrían pagado en exceso.

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¿Cuánto pagaban los residentes de La Calera por el peaje?

Antes de que se aplicara la medida, los residentes de La Calera tenían acceso a una tarifa diferencial en el peaje de Los Patios, siempre que acreditaran su condición de habitantes del municipio.

De acuerdo con la información suministrada, para 2026 la tarifa general del peaje era de $14.800, mientras que el valor con tarifa diferencial correspondía a $7.900. Los demandantes consideraron que estos cobros eran desmedidos frente a las tarifas aplicadas en otros municipios y solicitaron condiciones diferentes para los habitantes de La Calera.

¿Desde cuándo se puede pasar gratis por el peaje de Los Patios?

Aunque la orden judicial fue emitida en 2025, la exoneración no se había aplicado hasta esta semana.

Una resolución del Ministerio de Transporte ratificó que, en cumplimiento de la Sentencia N.° 2025-09-191-AP del 30 de septiembre de 2025, los residentes de La Calera quedan exonerados del pago del peaje durante un año.

La medida ya comenzó a reflejarse en la estación de Los Patios, donde residentes reportaron que el sistema registró un cobro de $0.

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La exoneración está dirigida a quienes acrediten su condición de residentes de La Calera y corresponde específicamente al peaje de Los Patios.