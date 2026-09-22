Después de 70 años, Funza avanza hacia una nueva conexión con Bogotá por la Avenida La Esperanza

La movilidad entre Funza y Bogotá contará con una nueva alternativa de conexión después de décadas de dependencia de los corredores de la Calle 13 y la Calle 80. La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, destacó el convenio que suscribirán el municipio, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y la Agencia Regional de Movilidad (ARM) para avanzar en la estructuración del Circuito Aeroportuario y de una nueva conexión regional por la Avenida La Esperanza.

El acuerdo contempla una inversión estimada de 21.036 millones de pesos y permitirá contratar los estudios y diseños necesarios para avanzar en las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

La iniciativa busca generar una alternativa de conexión entre Funza y Bogotá diferente a los dos corredores que actualmente concentran buena parte de los desplazamientos de pasajeros, vehículos de carga y transporte asociado a la actividad industrial y logística de Sabana Occidente.

Funza Foto: Alcaldía de Funza

La alcaldesa de Funza destaca el paso hacia una nueva conexión con Bogotá

Jeimmy Villamil Buitrago, alcaldesa de Funza, señaló que el convenio representa un avance para atender una problemática que durante años ha afectado a los habitantes del municipio y a quienes se movilizan entre Funza y Bogotá.



“Hoy estamos dando un paso que puede cambiar la historia de la movilidad de Funza. Durante décadas nuestros habitantes han tenido que depender prácticamente de los mismos corredores para entrar y salir de Bogotá”, afirmó la mandataria.

Villamil explicó que la dependencia de estos corredores se refleja en los tiempos de desplazamiento y en las dificultades que se presentan cuando ocurre un accidente, un cierre vial o una situación que afecta la circulación.

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“Todos conocemos lo que eso significa: horas en un trancón, accidentes que pueden bloquear completamente una vía y miles de personas perdiendo tiempo que podrían estar compartiendo con sus familias”, agregó.

La alcaldesa destacó que el proyecto permitirá estudiar una alternativa para conectar al municipio con la capital mediante la Avenida La Esperanza.

“Hoy comenzamos a construir una nueva posibilidad: conectar a Funza con Bogotá por la Avenida La Esperanza”, aseguró.

Jeimmy Villamil Buitrago, alcaldesa de Funza // Foto: Facebook Jeimmy Villamil Buitrago

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¿Cómo será la nueva conexión entre Funza y Bogotá?

El proyecto hace parte del denominado Circuito Aeroportuario, una iniciativa que contempla tres ejes principales para mejorar la articulación vial entre el occidente de Cundinamarca y Bogotá.

El primer componente corresponde a la Avenida La Esperanza. El segundo es la Carrera 103, que permitirá articular esta conexión con la Avenida El Dorado, también conocida como Calle 26.

El tercer eje corresponde a la Carrera 129–Avenida TAM, que permitirá generar una conexión con la Calle 13.

De esta manera, el proyecto busca estudiar una red de conexiones que permita ampliar las alternativas de movilidad entre Funza, el aeropuerto y diferentes sectores de Bogotá.

Vía que conectará Funza y Bogotá // Foto: suministrada

Una alternativa frente a la congestión de las calles 13 y 80

Actualmente, la Calle 13 y la Calle 80 son dos de los principales corredores utilizados para los desplazamientos entre Bogotá y los municipios de Sabana Occidente.

La alta concentración de vehículos en estas vías genera problemas de congestión, especialmente durante los periodos de mayor demanda. Datos de movilidad regional han registrado velocidades promedio de entre 9 y 20 kilómetros por hora durante periodos críticos de la tarde.

La situación afecta tanto a los usuarios que se desplazan diariamente como al transporte de carga y a las actividades industriales, comerciales y logísticas que dependen de estos corredores.

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Por eso, el proyecto impulsado por Funza, Bogotá y la Agencia Regional de Movilidad contempla estudiar una conexión adicional que permita distribuir los flujos de movilidad y ampliar las alternativas disponibles.

Trancones entre Funza y Bogotá // Foto: suministrada

¿Cuánto costará la estructuración del proyecto?

El convenio interadministrativo tendrá una inversión estimada de 21.036 millones de pesos.

De este monto, el Municipio de Funza aportará aproximadamente 6.198 millones de pesos, mientras que la Agencia Regional de Movilidad aportará cerca de 14.838 millones de pesos.

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El IDU, por su parte, participará con acompañamiento técnico y pondrá a disposición documentos y estudios desarrollados previamente que puedan contribuir a la estructuración del proyecto.

Los recursos serán destinados principalmente a la contratación de la consultoría y la interventoría necesarias para desarrollar los estudios correspondientes a las etapas de prefactibilidad y factibilidad.

El proyecto también contempla peatones y ciclistas

La nueva conexión no será estudiada únicamente desde la perspectiva del tránsito vehicular. La estructuración deberá analizar componentes técnicos, ambientales, sociales, prediales, jurídicos y financieros.

Además, el proyecto incorporará criterios de “calles completas”, concepto que contempla infraestructura para diferentes usuarios de la vía.

Esto incluye andenes, cicloinfraestructura, zonas verdes, paisajismo, condiciones de accesibilidad y elementos relacionados con la seguridad vial.

El objetivo es que la futura infraestructura sea evaluada como parte de una red de movilidad regional y no únicamente como un corredor destinado al tránsito de vehículos.

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El convenio tendrá vigencia hasta 2027

El convenio interadministrativo tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante este periodo se desarrollarán los estudios y la estructuración contemplados en el acuerdo.

Esto significa que la iniciativa entra ahora en una etapa de estudios y definición técnica. Los resultados de esos análisis permitirán establecer las condiciones, características y viabilidad del proyecto antes de avanzar hacia eventuales fases posteriores.

Para la Alcaldía de Funza, el acuerdo representa un paso para buscar nuevas alternativas de conexión con Bogotá y reducir la dependencia de los accesos tradicionales.

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La alcaldesa Jeimmy Villamil ha puesto el énfasis en la necesidad de encontrar soluciones a una problemática que impacta diariamente a los habitantes del municipio.

“Después de décadas hablando de la necesidad de nuevas alternativas para entrar y salir de Bogotá, hoy comenzamos a construir una nueva posibilidad”, señaló la mandataria.

Con el convenio, Funza, Bogotá y la Agencia Regional de Movilidad establecen recursos, responsabilidades y un plazo para avanzar en la estructuración del Circuito Aeroportuario y la conexión regional por la Avenida La Esperanza.