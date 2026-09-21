El alcalde de Paratebueno, Cundinamarca, Norberto Noreña Bermeo, pidió al presidente Abelardo De La Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo y al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, visitar el municipio para conocer directamente las afectaciones que dejó el sismo del 8 de junio de 2025, después que el gobierno anterior no cumplió con la reconstrucción de inmuebles que resultaron afectados o destruidos.

El mandatario local aseguró que el gobierno de Gustavo Petro no cumplió con los compromisos anunciados para la reconstrucción y pidió a la actual administración no dejar en el olvido a las familias damnificadas.

Alcalde de Paratebueno pide apoyo para la reconstrucción de viviendas afectadas por sismo. Suministrada.

Uno de los principales compromisos fue la construcción de 134 viviendas, pero actualmente no existe contrato de obra ni de interventoría para ejecutar esos proyectos.

El alcalde también reclamó avances en la reconstrucción de cinco sedes educativas rurales, entre ellas las de Santa Cecilia, El Amparo y Japón. Señaló que ya se realizó un contrato de consultoría para los estudios y diseños, pero las obras de construcción todavía no han comenzado.



“Entendemos las dificultades que en las que recibe el gobierno del presidente Abelardo sobre lo de la tragedia del 10 de agosto en cinco departamentos, pero decirles, no nos olviden. Nosotros tenemos familias esperanzadas en que se les construyen sus viviendas, algunos compromisos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que en el momento todavía no se están viendo materializadas, al igual que el Ministerio de Educación, porque tuvimos más de cinco sedes que fueron destruidas por el sismo”, expresó en entrevista con Blu Radio.

El mandatario advirtió que algunas familias damnificadas permanecen en viviendas de familiares o tuvieron que trasladarse a otros municipios. Algunas han recibido apoyos para el pago de arriendo por parte del Gobierno departamental y subsidios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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Sin embargo, insistió en la necesidad de acelerar la construcción de las viviendas para que las familias puedan regresar a sus territorios y recuperar su vida cotidiana.

Noreña reconoció las dificultades que enfrenta el actual Gobierno por otras el terremoto del 10 de agosto de 2026 en el país, pero pidió mantener los compromisos adquiridos con Paratebueno y atender también las necesidades de las comunidades afectadas por el sismo.