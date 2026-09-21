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Cayeron ‘Las Tomaseras’, dos mujeres que drogaban hombres para robarlos en Bogotá: a uno lo mataron

Las investigadas utilizaron un peligroso cóctel de medicamentos para dejar indefensas a sus víctimas. Uno de los casos terminó con la muerte de un hombre de 37 años.

Caen las 'Tomaseras'
Caen las 'Tomaseras'
Captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Dos mujeres, de 29 y 37 años, fueron capturadas en Bogotá por su participación en un homicidio agravado, en concurso con los delitos de hurto agravado y calificado. La investigación está relacionada con hechos ocurridos el 27 de febrero de 2025, cuando, según las autoridades, las mujeres usaron sustancias farmacológicas para dejar en estado de indefensión a un hombre de 37 años y posteriormente despojarlo de sus pertenencias. El consumo de estos medicamentos, de acuerdo con la hipótesis investigativa, terminó provocándole la muerte.

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Según la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, las mujeres identificaban a sus posibles víctimas en establecimientos nocturnos ubicados en sectores de las localidades de Chapinero, Kennedy y Teusaquillo.

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Una vez establecían contacto con los hombres y ganaban su confianza, aparentemente acordaban continuar la reunión en una vivienda. Era allí donde, de acuerdo con la investigación, les suministraban un denominado ‘cóctel’ de medicamentos compuesto por ketamina y zolpidem.

Las autoridades señalan que estos fármacos, al combinarse con alcohol u otras sustancias que las víctimas hubieran consumido previamente, podían incrementar el estado de indefensión, situación que presuntamente era aprovechada para apoderarse de sus objetos personales y posteriormente escapar del lugar.

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Uno de estos casos es investigado como homicidio, debido a que el hombre de 37 años murió después de haber sido sometido a este procedimiento. La investigación busca establecer con precisión qué sustancias consumió, las cantidades involucradas y la relación de causalidad entre su consumo y el fallecimiento.

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Las dos mujeres fueron ubicadas y capturadas en las localidades de Santa Fe y Bosa, respectivamente, como resultado de las labores de investigación adelantadas por las autoridades. De acuerdo con la Policía, ambas registran antecedentes relacionados con hurto agravado y calificado, un elemento que hace parte de la investigación sobre su posible participación en otros hechos similares.

Las autoridades ahora buscan determinar si este presunto modus operandi habría sido utilizado en más oportunidades y si existen otras víctimas que todavía no hayan denunciado. La investigación continúa para establecer la totalidad de los hechos, identificar posibles nuevos casos y determinar las responsabilidades individuales de las dos mujeres ante la justicia.

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