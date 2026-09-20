Revelan video del ataque que terminó con la muerte de Cristian Garzón, guardia de TransMilenio

Las cámaras de seguridad de la estación Terreros, en Soacha, registraron la secuencia del ataque en el que murió Cristian David Garzón, un trabajador de seguridad de TransMilenio de 27 años. Las imágenes ya están en poder de las autoridades y hacen parte del material que analiza la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

El asesinato ocurrió durante la mañana del viernes 18 de septiembre, en medio de un procedimiento relacionado con el ingreso irregular de usuarios al sistema. Las imágenes permiten reconstruir parte de lo ocurrido dentro de la estación y muestran los momentos previos al ataque con arma blanca que terminó con la vida del trabajador.

En la grabación se observa inicialmente a una mujer atravesando el carril exclusivo destinado a los buses de TransMilenio. Detrás de ella aparece un hombre, quien también se moviliza por esa zona de la estación y posteriormente se acerca a Cristian Garzón.

El joven recibió las puñaladas para evitar que su compañera saliera herida. Foto: Redes sociales

De acuerdo con el registro de las cámaras, el hombre le jala uno de los pies al trabajador de seguridad, provocando que pierda el equilibrio y esté a punto de caer. La situación genera la reacción de una compañera de Garzón, quien llega hasta el lugar para auxiliarlo e intervenir ante lo que estaba ocurriendo.



Los dos trabajadores siguen posteriormente al hombre y a la mujer. Es durante ese desplazamiento cuando la situación vuelve a tornarse violenta y el hombre se dirige hacia uno de los guardas de seguridad.

En las imágenes se observa el momento de la agresión contra el trabajador. Después de ser atacado, Cristian corre algunos pasos y llega hasta la zona que separa el carril exclusivo de TransMilenio de la vía destinada al tránsito de vehículos particulares. Allí termina cayendo al suelo.

Publicidad

La grabación es ahora uno de los elementos que deberán ser contrastados con los testimonios recopilados por las autoridades y con las demás pruebas del caso. La Fiscalía busca establecer con precisión cómo se produjo la agresión y cuál fue la participación de las personas que aparecen en la secuencia.

La compañera de Cristian contó qué ocurrió después de la agresión

Una de las guardias que se encontraba en la estación durante el procedimiento también entregó su versión de lo ocurrido. Según su relato, el momento más crítico se produjo cuando el hombre sacó un arma blanca y ella intentó reaccionar para evitar que la situación terminara en una agresión.

Cuando veo que el individuo se mete la mano en el pecho, yo empujo al compañero. El compañerito se me atraviesa entre el individuo y yo y le pegan la puñalada en el pecho relató la mujer a Blu Radio

Después del ataque, el hombre habría escapado del lugar junto con la mujer que lo acompañaba. Mientras tanto, la trabajadora regresó para verificar el estado de Cristian, quien inicialmente intentó restarle importancia a lo sucedido.

Publicidad

“Solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’”, contó la guardia. Sin embargo, cuando revisó el chaleco de seguridad se percató de que el trabajador sí había resultado herido y que la situación era mucho más grave de lo que inicialmente parecía.

Cristian comenzó a perder el conocimiento mientras permanecía junto a sus compañeros, quienes intentaron auxiliarlo mientras llegaba la atención médica. La guardia recordó ese momento con evidente afectación.

Se nos quedó ahí en las manos, se nos desvaneció en las manos y empezó a sangrar descontroladamente relató

Posteriormente, Cristian fue trasladado hasta la estación Virrey, donde ingresó para recibir maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, los trabajadores fueron informados de que había fallecido.

Lo ingresan a reanimar y después de un tiem po nos notifican del fallecimiento del compañero, que lo intentaron reanimar y no se pudo contó la testigo

Cristian habría protegido a su compañera durante el ataque

El relato de la guardia también deja un elemento que ha marcado la tragedia: según su versión, Cristian se interpuso entre ella y el agresor justo cuando el hombre sacó el arma blanca. De esa manera, terminó recibiendo la herida que posteriormente le causó la muerte.

“Gracias al compañero no me pasó nada”, afirmó la trabajadora, quien explicó que tiene una bebé en casa y que, tras lo sucedido, incluso llegó a pensar que habría preferido ser ella quien recibiera la agresión.

Yo hubiera preferido que hubiera sido yo manifestó

La mujer recordó además que durante ese mismo turno había hablado con Cristian sobre la necesidad de evitar confrontaciones con los usuarios. Ambos eran compañeros de trabajo y, según explicó, habían intentado mantener la calma durante la jornada.

Estábamos bromeando con que no se metiera en problemas durante todo el turno y se evitó a lo más posible entrar en choque con los usuarios relató

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que Cristian Garzón, de 27 años, murió tras la agresión y señaló que la Policía capturó a un presunto responsable de los hechos.

Publicidad

Mientras avanza la investigación, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad, los testimonios y demás elementos recopilados en la estación Terreros. El objetivo es determinar con exactitud cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte del trabajador de seguridad.