Sacerdote que predijó el sismo del 10 de agosto advierte a Bogotá: “Un terremoto de seis”

Recientemente, con el aumento del movimiento sísmico en Colombia, la ciudadanía ha enfrentado momentos de preocupación por el riesgo de otro terremoto como el registrado el pasado 10 de agosto. Ante ello, las declaraciones del monseñor Andrés Tirado sobre una serie de sueños relacionados con posibles fenómenos naturales en el país han generado reacciones en redes sociales. Durante una entrevista en 'La Kalle', el monseñor mencionó la posibilidad de otro terremoto que, de acuerdo con su relato, podría afectar a Bogotá o municipios cercanos a la capital.

Tirado aseguró que en uno de sus sueños vio cómo se producía un sismo de una magnitud cercana a seis, aunque reconoció que no puede establecer con precisión la fecha en la que ocurriría. Según señaló, decidió revelar sus sueños para que la ciudadanía se una en oración y se prepare.

“Veía que en Bogotá, cerca de Bogotá o en Bogotá, se da un terremoto de seis subiendo un poco. Iba a ser muy fuerte y se iba a mover bastante Bogotá”, manifestó durante la entrevista.

Asimismo, Tirado recomendó a los ciudadanos mantener preparado un kit de emergencia y actuar con prudencia ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir.



¿Qué dijo Andrés Tirado sobre un posible terremoto en Bogotá?

De acuerdo con lo revelado por el monseñor, el terremoto que vio en su sueño podría tener una magnitud cercana a seis o incluso superar ese valor. Sin embargo, señaló que no tiene claridad sobre cuándo ocurriría el evento sísmico.

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“No sé, un mes, dos meses. En los sueños a veces no se ve claro cuánto tiempo es”, afirmó.

Obispo que habría predicho terremoto en Colombia habla de uno fuerte en Bogotá: "Estar preparados”https://t.co/FeohzsNj31 — PATRIARCA ANDRES TIRADO (@PADREANDRES) September 18, 2026

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Tirado explicó que su intención al compartir esta experiencia no era generar temor entre los ciudadanos, sino llamar la atención sobre la necesidad de estar preparados frente a una eventual emergencia.

Sus declaraciones volvieron a difundirse después del sismo registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026. Tras ese movimiento, Tirado publicó mensajes en sus canales oficiales en los que aseguró que el fenómeno correspondía al cumplimiento de una predicción que había realizado anteriormente.

Pese a ello, las afirmaciones sobre un eventual terremoto corresponden a un sueño y a una interpretación personal del monseñor. No constituyen un pronóstico científico sobre la ocurrencia de un sismo.

¿Sequías, lluvias e inundaciones en Colombia? Esto dijo Tirado

Durante la charla, Tirado también mencionó otros fenómenos naturales que, de acuerdo con sus predicciones, podrían presentarse en diferentes regiones del país.

Entre ellos mencionó una posible sequía que describió como de gran intensidad y que afectaría a algunos lugares de Colombia. También señaló que, de manera simultánea, otras zonas podrían registrar fuertes lluvias e inundaciones.

“Se vienen fenómenos naturales fuertes para Colombia, una sequía terrible en algunos lugares como nunca se ha visto. (...) En algunos lugares unas inundaciones, unas lluvias terribles”, afirmó.

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El sacerdote también hizo referencia a sus tradicionales predicciones del 15 de enero y mencionó la posibilidad de que se presente un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.

¿Es real el sismo en Bogotá del que habló Andrés Tirado?

Las declaraciones deben entenderse dentro del contexto de las experiencias y predicciones personales relatadas por Tirado. Los terremotos no pueden determinarse con precisión respecto a una fecha, un lugar y una magnitud a partir de este tipo de afirmaciones. Por lo tanto, si bien sus palabras han generado reacciones en redes sociales, el sismo no puede determinarse mediante sueños o predicciones.