Bogotá refuerza controles sanitarios durante Amor y Amistad

Con motivo de la celebración de Amor y Amistad, la Secretaría Distrital de Salud reforzó las acciones de vigilancia sanitaria en Bogotá para prevenir riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas, chocolates y dulces. Entre el 18 y el 19 de septiembre, la entidad realizará 33 operativos e intervendrá 110 establecimientos ubicados en zonas consideradas críticas de la ciudad.

Los controles buscan verificar tanto las condiciones sanitarias de los establecimientos como el estado y las características de los productos que allí se comercializan. La vigilancia tendrá especial atención en bebidas alcohólicas, chocolates y productos de confitería, debido al aumento de su consumo durante este fin de semana.

La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para comprar únicamente en establecimientos legales, reconocidos y de confianza. En el caso de los licores, antes de comprarlos se debe revisar que la botella esté en buen estado, sin golpes ni hundimientos, y comprobar que las tapas, sellos, bandas de seguridad, estampillas y etiquetas no estén rotos, rasgados, manipulados o mal ubicados.

También se recomienda observar el contenido de la botella a contraluz para verificar que no haya elementos extraños, salvo que estos correspondan al tipo de producto. Otro aspecto que se puede revisar es la etiqueta: si destiñe, se borra o se despega fácilmente, lo recomendable es no comprar ni consumir la bebida. Además, los consumidores pueden escanear con su celular el código QR de la estampilla para comprobar que la información de identificación corresponda con la registrada en la etiqueta.



Licores. Fotos: tomadas de Instagram, lamurallagourmet.

En productos como cervezas, cremas, sabajones, ponches y piña colada también es importante revisar la fecha de vencimiento. Las autoridades advierten que la información de las etiquetas, envases, tapas y estampillas debe corresponder al mismo producto y que el rotulado debe ser legible, sin enmendaduras, sobreescrituras o impresiones defectuosas.

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Si después de consumir una bebida alcohólica se presentan síntomas como visión borrosa o doble, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la presión arterial o debilidad muscular, lo recomendable es acudir a un centro médico para evitar la automedicación y conservar el licor que no haya sido consumido para su análisis.

En cuanto a chocolates y dulces, la recomendación es verificar que los productos tengan el empaque en buen estado, el rotulado correspondiente y una fecha de vencimiento vigente. También se deben revisar los sellos de advertencia sobre el exceso de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y contenido de edulcorantes. Los productos que estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos no deben consumirse.

La Secretaría recordó que no se deben comprar alimentos ni bebidas alcohólicas en la vía pública o en establecimientos que no estén bajo vigilancia de la autoridad sanitaria. Tampoco se recomienda aceptar productos de personas desconocidas o adquirirlos cuando tengan precios bastante inferiores a los habituales. En establecimientos públicos, la recomendación entregada es que el licor sea destapado en presencia del consumidor.

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Por último, las autoridades recordaron que la venta y el consumo de bebidas alcohólicas están prohibidos para menores de edad.