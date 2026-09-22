A prisión 4 personas por robar supermercado en La Vega, Cundinamarca: escondían mercancía en la ropa

Cuatro personas fueron enviadas en prisión por presunto hurto a supermercado en La Vega, Cundinamarca. Se trata de tres mujeres y un hombre, señalados por la Fiscalía de haberse apoderado de mercancía avaluada en 5 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, en un supermercado ubicado en el centro de La Vega. Y es que en los videos de las cámaras de seguridad; se ve el momento en que los responsables esconden varios paquetes de comida y elementos de aseo dentro de su ropa, tanto así que hasta la esconden en su reposa interior para supuestamente evitar ser detectado.

Según la investigación, las tres mujeres ingresaron al establecimiento y, al parecer, tomaron diferentes elementos para luego salir del lugar y huir en un vehículo que las esperaba a una cuadra.

La Policía fue alertada sobre el hurto y logró interceptar a las cuatro personas cuando se desplazaban hacia Bogotá. Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia y las autoridades también incautaron el vehículo en el que se movilizaban.



Además, la Policía recuperó la totalidad de los elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, estaban avaluados en 5 millones de pesos.

Los detenidos fueron identificados como Rosa María Molina Pérez, Viviana Nataly Novoa Vásquez, Hortensia Contreras Castillo y Wilson Humberto Ruiz Molina. Una fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de hurto agravado, cargo que no fue aceptado por los procesados.

Publicidad

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los cuatro señalados mientras avanza el proceso judicial.